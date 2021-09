Come arredare con gusto una camera matrimoniale

La camera da letto matrimoniale è un luogo intimo, il nido di qualsiasi coppia. Alla luce di ciò, nel momento in cui la si chiama in causa è necessario concentrarsi sull’arredamento. Se ti stai chiedendo come gestire la sua estetica con gusto, nelle prossime righe abbiamo raccolto alcuni consigli che potrebbero esserti utili.

La magia della testata

Bastano pochi accorgimenti per rendere speciale l’estetica di una camera matrimoniale. Uno dei principali prevede il fatto di concentrarsi sulla testata del letto, vera e propria protagonista dell’estetica della stanza. Nel momento in cui la si chiama in causa, è possibile aprire un capitolo a dir poco affascinante. Per renderla ancora più centrale, la si può decorare in diversi modi. Qualche esempio? La scelta di una testata abbinata cromaticamente al copriletto. Un’altra idea bellissima è quella della boiserie al posto della testata.

Viva i cuscini

Se si ha intenzione di stare al passo con i trend del momento per quanto riguarda l’arredamento della camera da letto matrimoniale, un doveroso cenno deve essere dedicato ai cuscini. Metterne il più possibile, cercando di disporli con l’idea di creare un effetto “finto disordinato”, è una soluzione fantastica.

Un altro particolare che in questo momento va tantissimo è quello della coperta appoggiata in maniera apparentemente casuale sul letto.

Le opportunità del web

Qualsiasi sia lo stile a cui si ha intenzione di dare spazio, nel momento in cui si arreda la camera matrimoniale non bisogna dimenticare le opportunità del web. Armandosi di pazienza, online si possono trovare delle vere e proprie chicche. Come dimostra il caso delle camere matrimoniali complete disponibili su www.zuccamobili.com, si possono anche trovare delle soluzioni che permettono di conciliare alla perfezione estetica e risparmio (attenzione: anche se si tratta di camere complete, i dettagli possono essere personalizzati).

I giochi di contrasti

Soprattutto quando si ha a che fare con una camera matrimoniale arredata in stile minimal, scelta molto in voga al giorno d’oggi, per rendere l’ambiente esteticamente originale si può giocare con i contrasti. Non bisogna fare chissà cosa. Basta, per esempio, associare alla testata del letto in ferro bianco della biancheria da letto dai toni scuri. In alternativa, sempre nei casi in cui si ha la testata con le caratteristiche sopra citate è possibile mettere di fianco al letto un comodino nero dalle linee semplici.

Come gestire la luce

Chi ama prendersi cura – ed eventualmente cambiare con il tempo – l’estetica della casa sa bene che la luce ha un ruolo fondamentale. Questo vale ancora di più quando si parla della camera da letto matrimoniale, un luogo dove, come già detto, deve dominare il massimo del benessere.

Tra i consigli da non perdere nel momento in cui ci si chiede come illuminare la camera matrimoniale, un doveroso cenno deve essere dedicato al fatto di mettere in primo piano luci d’atmosfera. Questo significa, in concreto, sceglierle indirette e con una temperatura possibilmente calda. Inoltre, le luci perfette per la camera da letto matrimoniale dovrebbero essere regolabili.

Un doveroso cenno deve essere poi dedicato alla funzionalità. Se si ha intenzione di renderla protagonista dell’illuminazione della camera da letto matrimoniale, l’ideale è evitare, se possibile, i lampadari di grandi dimensioni. Si tratta infatti di complementi d’arredo non proprio moderni, che ci riportano quasi indietro alle camere da letto delle case dei nostri nonni.

Ricordiamo infine che non bisogna aver timore di aprirsi alla cosiddetta illuminazione mista. Se si gestiscono bene le dimensioni e le disposizioni, far convivere nella stessa stanza faretti a incasso, strisce a LED nell’armadio e lampade a sospensione sul comodino – in alternativa si può optare per la classica abat-jour – non è solo possibile, ma anche un modo per regalare originalità a un ambiente importantissimo in casa.