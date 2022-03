Leggere è un’attività molto importante. Arricchisce il tuo lessico, attraverso il piacere della lettura impari tantissime cose e voli con la mente, stimoli la fantasia e la creatività che sono due elementi fondamentali per lo sviluppo armonico dei giovani e per l’equilibrio corretto di chi non è più giovane. Avere un Angolo da dedicare alla lettura è importante: Come arredare l’angolo lettura?

L’importanza della lettura

Non importa molto cosa leggi: non è necessario dedicarsi a letture molto impegnative e nemmeno è necessario studiare materie ostiche, la lettura arricchisce chiunque lo faccia.

Purtroppo in Italia, in particolare, la lettura è caduta un po’ in disuso, soprattutto nelle fasce maggiormente giovanili. Basta intervistare un certo numero di giovani per scoprire che pochi di questi hanno letto un libro nell’ultimo anno.

I giovani sono maggiormente proiettati verso i Social, occupano gran parte del loro tempo libero a questo genere di attività e la lettura per loro scompare, è una cosa fuori moda eppure è così importante.

Molte persone si dedicano alla lettura di e-Book. Per carità, va bene, è pur sempre leggere e il valore aggiunto di questo è la possibilità di leggere in qualsiasi momento e circostanza senza la necessità di portare con se uno o più libri, spesso pesanti ed ingombranti.

Tuttavia, almeno quando sei a casa, puoi godere del gusto di sfogliare un libro, sentirne l’odore e, almeno per me, questo è un piacere che non può essere sostituito da libri online.

La scarsa lettura soprattutto nei giovani porta a non potersi stupire della povertà lessicale di tanti di loro, senza offesa per nessuno, anche dell’ignoranza che impera in tanti casi, nonostante l’ampia preparazione su temi scolastici raggiunta da tanti. Una poesia, un racconto, migliora la mente, apre ad altri orizzonti, arricchisce, in una sola parola.

Come arredare un Angolo Lettura

Arredare uno spazio per la lettura è facile, non richiede particolari spazi nè particolari elementi di arredo. Si possono sfruttare elementi già presenti nella casa.

La Poltrona è certamente ciò che ti serve di più. Consideriamo come migliore ambiente per creare un angolo lettura il tuo soggiorno, in quanto è il tipico ambiente dedicato al relax e alle diverse attività di casa.

La poltrona deve essere assolutamente comoda, ben imbottita in modo che ti consenta il massimo del relax e posizionata possibilmente vicino ad una finestra, al fine di godere al massimo della luce naturale.

La lettura è rilassante e cosa meglio di un momento di relax per accompagnarsi ad una tazza di tisana calda o altro che gradisci particolarmente? Ecco che ti serve, vicino alla poltrona, un tavolino.

La luce naturale è l’ideale per la lettura e oltretutto lo sguardo sul mondo esterno attraverso la finestra è importante. Quando cala la sera o quando la luce naturale è insufficiente, ti serve una lampada per leggere.

Per questo motivo ti serve una lampada magari da terra che ti illumini a sufficienza il libro che leggi senza dover sforzare oltremodo la tua vista.

Certamente puoi utilizzare una qualsiasi poltrona di casa ma se hai una poltrona che rappresenta il tuo spazio personale, magari reclinabile e dotata di movimento Relax, sei nella condizione ideale per goderti la tua lettura.

La lettura in camera

Spesso non è facile dedicarsi alla lettura ed abbandonare la mente alla fantasia indotta dalla lettura se intorno hai movimento e rumore. Purtroppo leggere nel tuo soggiorno è sovente improponibile, non puoi avere la giusta concentrazione e tranquillità per farlo.

Se sei in questa condizione, puoi sempre dedicarti del tempo chiuso in camera tua, il tuo ambiente di intimità e relax, lontano dal disturbo e dalle attività degli altri componenti della tua famiglia.

Tranquillamente sdraiato sul tuo letto, ti serve soltanto una fonte di luce sufficiente, quindi una lampada che sopperisce alla scarsità di luce naturale e un appoggio come può essere un comodino, per poggiare la tazza di tè o la tisana che ami di più.