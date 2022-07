Come arredare un bagno piccolo, tutti i consigli

Stai arredando casa e non hai idea di come fare con il bagno piccolo, che sia il secondo o l’unico presente? In questo articolo ti diamo dei consigli partendo dalle basi fino ad arrivare a quelli più specifici per aiutarti ad arredare il bagno.

Scegliere uno stile preciso

La prima cosa a cui pensare quando si arreda da zero una stanza della casa, o tutta la casa per intero, è lo stile di arredamento che vogliamo dare all’abitazione. Infatti, scegliere uno stile preciso da mantenere in tutte le stanze, o quantomeno sceglierne uno solo per ogni stanza, aiuterà a rendere i locali meno confusionari e a dare un effetto di ordine e pulizia.

Scegliere uno stile unico per il bagno aiuterà a creare armonia e coerenza nella stanza, rendendola automaticamente più spaziosa e meno disordinata.

I colori migliori per il bagno piccolo

Avete presente la regola che vale per l’abbigliamento, secondo la quale i colori chiari tendono ad ingrandire e invece quelli più scuri a farci risultare più magre? Ecco, la stessa cosa vale anche nell’ambito arredamento: se in un bagno piccolo utilizziamo colori scuri, questi renderanno la stanza ancora più ristretta, mentre i colori chiari la faranno sembrare più ampia e ariosa.

Per non rimpicciolire il vostro bagno, non è per forza obbligatorio puntare sul bianco se non vi va a genio. L’importante è rimanere su colori pastello o comunque tonalità chiare che non scuriscano troppo la stanza, rendendola più piccola e costretta. Se invece non avete intenzione di cambiare anche le piastrelle, potete mantenere quelle già presenti scegliendo colori chiari per il resto degli elementi se le piastrelle sono scure, mentre se queste ultime sono chiare potete optare per asciugamani e accessori colorati.

Uno specchio per ingrandire

Come i colori chiari, è risaputo che anche le superfici riflettenti aiutano a far sembrare una stanza più grande di quanto non sia. Quindi, quale soluzione migliore di puntare sugli specchi per ingrandire un bagno piccolo?

A prescindere dal secondo fine dello specchio, questo elemento è di fondamentale importanza in un bagno, poiché ci aiuta a controllare al meglio le azioni quotidiane che proprio non possiamo saltare. Ad esempio, la mattina prima di andare al lavoro uno specchio che sia funzionale ci permette di truccarci senza sbavature o errori da correggere, ma anche di raderci la barba senza procurarci eventuali taglietti. Insomma, in qualsiasi bagno non si può proprio fare a meno di uno specchio sopra il lavandino.

Nel caso di un bagno piccolo, l’ideale sarebbe uno specchio con illuminazione a led integrata, in modo che le luci siano già proporzionate alla superficie riflettente in modo corretto e ben posizionate per essere pronte all’utilizzo. inoltre, l’illuminazione a led è una soluzione economica in quanto porta ad un risparmio sulla bolletta dovuto al basso consumo di energia per preservare l’ambiente. Per trovare lo specchio a led adatto al vostro bagno, potete fare affidamento a Shopbagno.it che propone un’ampia scelta di questo e altri prodotti per il bagno di casa vostra.

Piccoli trucchi

Per arredare al meglio un bagno piccolo esistono dei piccoli trucchi che vi aiuteranno di certo. Ecco i nostri suggerimenti in merito:

Scegliere mobili e sanitari sospesi : questi modelli aiutano a far passare più luce nella stanza, permettono di fare le pulizie facilmente e donano un senso di leggerezza al bagno piccolo;

: questi modelli aiutano a far passare più luce nella stanza, permettono di fare le pulizie facilmente e donano un senso di leggerezza al bagno piccolo; Wc e bidet integrato: è la soluzione ideale per risparmiare spazio, ma è fattibile solamente se hai anche un altro bagno in casa. Infatti, secondo la normativa in ogni abitazione deve essere presente un bagno con lavabo, bidet e wc come elementi separati, doccia o vasca.