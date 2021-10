Come arredare un balcone lungo e stretto

Sono tantissime le persone che, come principale spazio esterno domestico, hanno un balcone lungo e stretto. Si tratta di una situazione molto comune, soprattutto negli appartamenti delle grandi città. Come rendere questo angolo piacevole? Chiederselo è naturale. Dopotutto, anche se lo spazio non è tantissimo, non ci sono ragioni per trascurarlo. Se sei qui, significa che, molto probabilmente, ti stai chiedendo come arredarlo al meglio. Perfetto! Nelle prossime righe di questo articolo, potrai trovare diverse dritte in merito.

Less is more

A meno che tu non voglia dare al balcone un mood eclettico, nel momento in cui scegli i dettagli per arredarlo dovresti orientarti verso la moderazione sia per quanto riguarda i colori, sia per quel che concerne i materiali e le linee. Puoi cominciare, per esempio, scegliendo portavasi da esterno realizzati in ferro battuto con un’estetica il più semplice possibile. In questo modo, potrai accentuare l’aspetto della funzionalità ed evitare che questi elementi rubino la scena ad altri.

Il muro verde

Sono diversi i crucci di chi ha un balcone lungo e stretto e vuole curare al meglio il suo arredamento. Uno di questi riguarda il fatto di non riuscire, se si inseriscono elementi come sedie e tavolini, ad avere posto per le piante. Nessun problema! Si può sfruttare l’altezza. Nessuno vieta, infatti, di utilizzare il muro del balcone come base per appendere i già citati portavasi (che possono essere sistemati anche sulla ringhiera).

In questo modo, si crea, in pochi step, un angolo di verde all’insegna dell’originalità. Provare per credere!

Tappeto? Sì, grazie!

Quando si ha a che fare con il balcone lungo e stretto, tra i crucci con i quali si può avere a che fare rientra il timore di notare, in questo spazio, il fastidioso effetto corridoio. Il problema, frequente e comprensibile, è presto risolvibile. In che modo? Scegliendo un tappeto, meglio se colorato. Per quanto riguarda la cromia, si può optare per un abbinamento con i copri sedia. In generale, se si punta a creare il massimo dell’armonia, un consiglio utile prevede il fatto di abbinare il tappeto anche con i fiori sistemati sul tavolino.

Nel momento in cui si discute della scelta del tappeto per il balcone con una forma lunga e stretta, è importante soffermarsi anche sul materiale. Le alternative, come ben sai, sono tante. Tra queste è possibile citare il cotone grezzo, che ha l’oggettivo vantaggio della resistenza anche dopo tanti lavaggi.

Mobili multiuso

I consigli da seguire per arredare un balcone lungo e stretto non sono molto diversi dai suggerimenti a cui fare riferimento quando si deve definire l’estetica di uno spazio interno con le medesime caratteristiche (per esempio la cucina).

Tra le dritte più importanti rientra il fatto di dare spazio a mobili multiuso. Qualche esempio? Se si crea un angolo relax, come già detto è opportuno posizionare un tavolino e qualche sedia. Contro il muro si può sistemare, coprendola con qualche cuscino colorato, una cassapanca. In questo modo, si avrà da un lato una seduta in più, dall’altro uno spazio a disposizione per riporre piccoli attrezzi per il giardinaggio, terriccio o altri oggetti utili per la manutenzione del balcone.

Come scegliere il tavolino e le sedie

Qualche riga deve essere dedicata, per forza di cose, anche alle dritte per scegliere il tavolino e le sedie. In questo caso, la linea guida principale deve essere una e solo una: leggerezza. Essenziale, alla luce di ciò, è orientarsi verso soluzioni pieghevoli, che possano essere riposte e tirate fuori rapidamente quando necessario. Attenzione: questo non significa mettere da parte l’estetica. Esistono pezzi bellissimi sia in legno sia in altri materiali. Se ci si orienta sulla prima alternativa c’è anche la possibilità, qualora ci si dovesse stufare del colore naturale del legno, di prendere pennello e colori e di dipingere gli elementi d’arredo della cromia che si preferisce.