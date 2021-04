Come far ripartire un ristorante nel post pandemia

I proprietari di ristoranti, così come i gestori delle altre attività commerciali chiuse a causa della pandemia, stanno attraversando senza dubbio un periodo decisamente complesso dal punto di vista del fatturato.

L’emergenza sanitaria e il lockdown improvviso iniziato lo scorso anno hanno costretto i proprietari delle attività di ristorazione a chiudere le porte ai propri clienti per lunghi periodi, salvo sporadici e temporanei allentamenti delle misure restrittive.

Aperture che non hanno in ogni caso permesso di tornare a pieno regime e che spesso sono risultate più difficoltose del previsto per i gestori, che hanno dovuto rendere operativi al 100% i loro locali solamente per periodi di pochi giorni.

Molte attività purtroppo non hanno sopportato il peso economico di una chiusura così prolungata, altre sono invece riuscite a restare in piedi grazie a soluzioni alternative come la consegna dei pasti a domicilio: strategia che ha permesso in parte di limitare i danni e ottenere delle minime entrate che permettessero di non chiudere definitivamente i battenti.

La situazione è tuttora incerta, ma la campagna vaccinale che sta procedendo anche nel nostro paese offre prospettive di tornare il prima possibile ad una normalità: tutti i proprietari di ristoranti devono quindi progettare e attuare un piano specifico di riapertura.

Anche se non si conosce ancora una data certa, è necessario rimettersi in moto, pensando di rendere nuovamente attivi i locali come nel periodo pre-pandemico. Quali sono quindi le attività da prendere in considerazione in vista di una futura apertura delle porte?

Controllo tecnico del ristorante

La chiusura forzata e prolungata ha costretto molti macchinari e attrezzature a restare fermi per un tempo non trascurabile. Nella maggior parte dei casi questo fermo non ha provocato alcun danno, in alcuni casi però si potrebbero verificare dei malfunzionamenti a strumentazioni che in una situazione di normalità rimangono invece operative in modo continuativo.

Attrezzature fondamentali come ad esempio i frigoriferi devono essere perfettamente funzionanti per una ripartenza efficace e senza intoppi dell’attività: si tratta infatti di equipaggiamenti indispensabili per contenere le materie prime necessarie per la preparazione dei pasti destinati alla clientela e meritano attenzioni mirate.

La verifica di questi macchinari va affidata a tecnici specializzati, come ad esempio Breda Servizi Tecnici. Breda Servizi, il servizio di frigorista a Padova, è infatti un’azienda affidabile che può far fronte a tutte le eventuali problematiche derivanti da impianti frigoriferi malfunzionanti, rendendoli nuovamente operativi in brevissimo tempo.

Pulizia delle sale

Terminati i controlli dal punto di vista tecnico e avendo quindi la certezza che macchinari e strumentazioni siano perfettamente funzionanti, non rimane altro che rendere operativa al 100% anche la sala ristorante: per riaprire l’attività in modo continuativo è necessario infatti assicurarsi che tutto sia in ordine anche dal punto di vista della pulizia.

Ovviamente anche nel periodo di chiusura molti proprietari hanno tenuto in perfetto ordine i propri spazi, ma non essendo stata finora necessaria l’ordinaria cura dei dettagli tipica di una situazione precedente alla pandemia, un check finale e un controllo definitivo prima dell’apertura è un punto da non trascurare sicuramente.

Nuove promozioni

Un’ottima idea in vista di una nuova apertura e di un tanto agognato ritorno alla normalità potrebbe essere quella di investire un piccolo budget per attività promozionali. Anche semplicemente tramite l’utilizzo dei social si possono informare i clienti abituali della riapertura e, con l’aiuto di attività promozionali ben studiate, si può incentivare anche l’arrivo di nuovi clienti.

Queste attività potrebbero essere portate avanti in parte tramite la generazione di traffico organico e in parte tramite l’utilizzo di traffico a pagamento per raggiungere ancora più persone.

Questi piccoli accorgimenti possono contribuire a riaprire l’attività nel migliore dei modi, evitando che disorganizzazione e problemi tecnici nel momento della ripartenza rovinino i piani. Fondamentale infatti è che tutto funzioni alla perfezione, così da poter finalmente accogliere nuovamente la propria clientela e avviarsi verso una nuova e più profittevole stagione.