Come fare una vertenza e ottenere il giusto riconoscimento dei diritti

La vertenza è uno dei principali strumenti a favore dei lavoratori per riuscire a far valere i propri diritti e in alcuni casi risolvere eventuali controversie con il datore di lavoro. Fare una vertenza, in genere, permette di risolvere le controversie (ove possibile) direttamente attraverso un incontro in sede extragiudiziale.

Ciononostante, per riuscire a raggiungere i giusti risultati e ottenere il supporto di cui si ha bisogno durante tutta la procedura, il consiglio è di affidarsi sempre a una consulenza legale da parte di un team di esperti in diritto del lavoro al fine di tutelarsi nel migliore dei modi.

Infatti, nella maggior parte dei casi datore di lavoro e dipendente non trovano un punto di incontro e questo porta ad una controversia presso un Tribunale del Lavoro.

Per ottenere assistenza per una vertenza giudiziale visita studioalasonatti.it dove puoi trovare le giuste informazioni sia per le vertenze singole sia per quelle collettive.

In questa guida, noi ci concentriamo su come è possibile presentare una vertenza sindacale al datore di lavoro e quando si può fare questo passo.

Come fare una vertenza di lavoro

Quando si vuole presentare una vertenza sindacale un dipendente deve recarsi presso l’ufficio delle vertenze di un sindacato oppure bisogna rivolgersi direttamente a un avvocato esperto nel campo del diritto del lavoro.

Il primo passo per fare vertenza all’azienda o imprenditore per il quale si lavora è l’invio di una lettera al datore di lavoro, nella quale bisognerà indicare:

Le richieste del lavoratore , che permette di indicare quali sono i comportamenti che non sono conformi al diritto e che si stanno verificando sul posto di lavoro.

Termine entro cui si deve porre riparo alla situazione , eventualmente pagando gli arretrati se si tratta di un problema economico, o cambiando gli orari di lavoro e così via…

Dopo l’avvertimento , se questo decorre senza che il datore di lavoro dia risposta allora il lavoratore assistito dall’avvocato può agire in giudizio e al contempo questo sfocerà in una causa di lavoro.

Con l’avvocato si agirà in modo ottimale al fine di far valere i propri diritti e al contempo si raggiungeranno i giusti risultati.

Quando si può presentare una vertenza giudiziale?

Ci sono diverse situazioni che possono richiedere la presentazione di una vertenza contro il datore di lavoro. I motivi che in genere portano a presentare una vertenza sindacale sono:

Trasferimento a una sede oltre i 50 km dalla propria abitazione di residenza in modo illegittimo Assente riconoscimento dei giorni di ferie pagati che devono essere corrisposti al lavoratore



Mansioni e orari di lavoro che non corrispondono alla propria qualifica

Situazioni di mobbing



Mancato pagamento degli orari straordinari

Rimproveri disciplinari senza una giusta causa



Mancato pagamento degli stipendi

Queste sono alcune delle principali ipotesi in cui è possibile agire contro il datore di lavoro. Se si sentono lesi i propri diritti è bene valutare sempre il supporto di un avvocato per capire se ci sono i presupposti per riuscire ad agire contro il datore di lavoro.

Come si chiude la vertenza?

Come termina una vertenza? Dopo aver fatto la vertenza sindacale al proprio datore di lavoro ci sono diverse possibilità che portano alla chiusura di questa discordia. La prima soluzione è quella di poter concludere la vertenza attraverso un accordo bonario con il datore di lavoro.

Questo vuol dire che ci si incontra con il proprio avvocato e con il datore di lavoro per riuscire a raggiungere un accordo senza andare in tribunale.

Se quest’accordo bonario non avviene allora bisognerà instaurare un giudizio nel Tribunale del Lavoro. In questo caso, la questione si chiuderà al termine del procedimento giudiziario.