Come illuminare casa e creare atmosfera

L’illuminazione è forse uno degli elementi meno presi in considerazione quando si arreda una casa, ma è in realtà tra i fattori principali da considerare quando si desidera creare un ambiente dal clima davvero piacevole per chi lo vive.

La luce più adatta per ogni ambiente permette infatti di vivere ogni azione quotidiana nel massimo comfort: ma come arredare con la luce la cucina, la zona living, le camere da letto e gli altri ambienti di casa?

Pianificare con cura l’illuminazione

Nel momento in cui si stanno pianificando gli arredi di un appartamento, è un’ottima idea quella di progettare fin dal principio anche la posizione dei punti luce. Questo consentirà di avere una visione chiara dell’illuminazione e della sua armonia con gli arredi e, se ci si trova ancora in fase di costruzione, di predisporre prese e interruttori esattamente dove si desidera.

I trend del design prevedono di non pensare a un solo punto luce in ogni stanza, bensì a più spot luminosi, provenienti da lampadari, lampade da terra, plafoniere a muro, faretti o lampade da tavolo. Ciò consente di ricreare un clima rilassante per ogni orario della giornata e per ogni occasione.

Come valorizzare la zona living Il salotto

Il salotto è una delle stanze più entusiasmanti ma più difficili da illuminare, perché è generalmente quella dove si svolgono più attività, anche molto diverse tra loro. Qui si può guardare la TV, leggere un libro, fare festa con gli amici ma anche lavorare nel proprio mini studio domestico.

Per un ambiente multifunzionale, l’illuminazione dev’essere altrettanto multifunzionale e capace di assecondare senza problemi ogni necessità. In questa stanza più che mai è indispensabile predisporre sia una luce centrale, che luci laterali a muro, oppure posizionate sopra i mobili, sulle librerie o sui tavolini accanto ai divani. Molto cool è sempre la classica lampada a terra con una struttura ad arco, capace di fornire luce soffusa e rilassante.

Per dar vita ad ambienti armonici e raffinati, è meglio selezionare gli arredi luminosi in modo coordinato, acquistandoli presso i negozi specializzati, come Animosi Illuminazione, che dispongono di ampi cataloghi, perfetti per trovare le combinazioni giuste e creare uno stile davvero unico e inconfondibile.

Cucina e bagno: illuminazione funzionale, con stile

Le stanze più “funzionali” della casa, come la cucina o la toilette, dovrebbero essere arredate con praticità, in modo da essere sfruttate appieno da tutti i membri della famiglia.

Ad esempio, la luce della cucina dovrebbe essere sempre abbastanza intensa e chiara, leggermente fredda, in modo che renda la visione sempre nitida e perfetta.

Un dettaglio indispensabile per cucinare e mangiare senza sforzare la vista: è possibile posizionare sia una luce centrale nella stanza, che faretti sui pensili o punti luce direttamente sopra il tavolo da pranzo.

Per illuminare invece il bagno, è preferibile usare luci morbide e chiare, preferibilmente scegliendo lampade a LED che, oltre a non riscaldare, sono più resistenti all’umidità di questo particolare ambiente. Plafoniere e lampade da parete sono ideali per lo scopo. Se il bagno non dispone di finestre, potrebbe essere un’ottima soluzione quella di inserire dei faretti nel soffitto, per creare una luce omogenea in ogni angolo della stanza.

Camera da letto e camerette

La camera da letto è tradizionalmente dedicata al riposo, alla privacy al relax e anche la sua illuminazione dovrebbe favorire un clima piacevole e disteso. In questa stanza sono perfette le applique alle pareti e le abat-jour sui comodini, ma anche moderne strisce a LED sulla testata del letto, sotto i pensili o all’interno degli armadi.

Per la cameretta dei bambini è bene prevedere sia un lampadario centrale, per illuminare la loro zona gioco, sia lampade da tavolo per seguirli nei compiti e nello studio. È ovviamente meglio evitare di scegliere materiali troppo delicati, come il vetro, e optare per soluzioni in plastica o metallo, dalle forme simpatiche e giocose. Utile anche una luce notturna, per far sentire più tranquilli i bambini durante la notte e regalare loro sogni sereni.