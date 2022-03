Come iniziare a creare gioielli

Sono molte le persone incuriosite dal mondo della gioielleria artigianale che si trovano nella situazione di non sapere da dove iniziare. Fortunatamente grazie a internet e ad alcune riviste specializzate, si possono reperire utili informazioni e guide che spiegano passo passo come realizzare i propri gioielli, dai più semplici a quelli più complessi.

Per diventare abili nella creazione di bijoux è necessario infatti approfondire i diversi aspetti di questo affascinante settore, conoscere i materiali e gli strumenti migliori per le diverse lavorazioni e, ovviamente, riuscire a prendere un po’ di dimestichezza con le lavorazioni manuali.

I materiali necessari

Per realizzare i primi gioielli da bigiotteria servono alcuni strumenti fondamentali e, ovviamente, i materiali da lavorare. Una delle prime domande che tutti si pongono è: “dove acquisto il materiale per partire?”

Per fortuna, la sempre maggiore diffusione di questo settore ha favorito la creazione di negozi specializzati, ma esistono anche siti come Make Your Style, che oltre a produrre materiale informativo prezioso per il pubblico, hanno a listino anche tutti gli strumenti e i prodotti fondamentali per avventurarsi in questo interessante universo.

Per iniziare la creazione del gioiello è assolutamente fondamentale acquistare i principali tools da lavoro. Innanzitutto bisogna dotarsi di pinze specifiche per lavorazioni da bigiotteria, che possono avere punte di forme differenti, piatte o coniche. È poi estremamente utile essere in possesso di tronchesi per bigiotteria, così da tagliare ad esempio le parti di metallo in eccesso.

Nel kit iniziale non possono mancare anche delle chiusure per gioielli (ne esistono diverse tipologie), anelli di varie dimensioni, che serviranno per assemblare le diverse componenti dei gioielli e dei chiodini, che possono essere ad occhiello, a testa tonda o piatta.

Per completare il tutto, si possono acquistare catene per bigiotteria (è sempre bene prenderne di diverso spessore così da realizzare gioielli diversi tra di loro), perline (anche in questo caso di diverse dimensioni, colori e materiali), basi per orecchini e ciondoli.

Due tecniche utilizzate per la creazione di gioielli

La prima cosa da fare quando ci si approccia a questo mondo è decidere la tipologia di gioielli che si desidera realizzare. Questo è importante perché i materiali e gli attrezzi da acquistare dipendono essenzialmente dal tipo di tecnica che si andrà ad utilizzare.

Tecnica dell’infilatura

Si tratta di una tecnica è piuttosto semplice, che si può adottare per la creazione di primi gioielli e che consiste nell’inserimento di perle o pietre su un filo. Con questa tattica si possono realizzare collane o bracciali sempre diversi, grazie alle diverse tipologie di filo acquistabili dagli appositi rivenditori: esistono infatti il classico cavetto realizzato in acciaio, il nylon, ma anche il filo armonico, il filo trasparente o fili composti da materiale elastico.

Le componenti da abbinare dovranno essere selezionate sulla base della tipologia di filo che si andrà ad utilizzare. Esistono dei piccoli accessori di metallo da utilizzare con fili in acciaio che permettono di bloccare il filo alle estremità del gioiello che si vuole realizzare.

Un filo consigliato per creazioni semplici è il filo armonico o elastico e può essere utilizzato per bracciali di metallo o a molla. In questo caso basta scegliere le perline in diversi materiali e colori, secondo la propria creatività, infilarle e bloccarle il tutto con estrema semplicità.

Tecnica della tessitura di perline

Ci si sposta in questo caso su realizzazioni che possono avere un certo livello di complessità, anche se la difficoltà varia a seconda del gioiello specifico che si vuole realizzare. La tecnica consiste nell’intrecciare perline, con l’ago o su un telaio, per creare gioielli con forme definite e particolari.

Se non si ha moltissima esperienza e si approccia a questa tecnica per la prima volta è consigliabile partire con schemi semplici, fino ad arrivare col tempo e l’esperienza a pattern sempre più complessi e lunghi da realizzare.

Fondamentali in questo caso sono ago e filo per tessitura. È poi essenziale selezionare con cura le diverse perline da utilizzare, abbinandole ad hoc in modo da ottenere risultati eccezionali. Prendere ispirazione da foto di altre creazioni è un ottimo modo per capire come abbinare le forme e colori e dar vita a gioielli strepitosi.

La creazione di gioielli è davvero un mondo vasto e sono moltissime le tecniche da utilizzare. Le due menzionate sono ideali per fare le prime esperienze, ma successivamente si possono esplorare molte altre tipologie di realizzazioni.