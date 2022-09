Come muoversi a Roma

È una delle principali mete italiane ed europee. Parliamo della meravigliosa Capitale. Roma ospita, giorno dopo giorno, migliaia di turisti che la prendono d’assalto per godere delle sue bellezze artistiche e culturali e per immergersi completamente nella sua preziosa e millenaria tradizione. Non solo, come ogni grande metropoli europea, Roma viene scelta per viaggi di lavoro, incontri di business e altre finalità che trascendono gli scopi vacanzieri.

Trattandosi di una città di dimensioni massive, Roma può risultare tanto disorientate quanto qualsiasi altra meta europea in termini di spostamenti. Proprio per questa ragione occorre organizzarsi a fondo quando si viaggia nella Città Eterna e comprendere in che modo organizzare qualsivoglia tipo di spostamento. In linea generale, comunque, Roma segue le medesime dinamiche di tutte le grandi capitali, con qualche eccezione riguardante, magari, i collegamenti con gli scali aeroportuali.

In ogni caso, nelle prossime righe andremo a scoprire quali siano le soluzioni migliori per spostarsi a Roma e per raggiungere il centro della città nel caso in cui si arrivi presso la Capitale attraverso uno dei suoi due scali: Fiumicino, anche detto aeroporto Leonardo Da Vinci e Ciampino.

Muoversi a Roma coi mezzi pubblici

Sono tre le linee principali della metro romana. La prima, la Linea A, collega le stazioni da Battistini ad Anagnina. Questo percorso presenta alcuni dei luoghi più importanti della Capitale. Parliamo, ad esempio, di Ottaviano San Pietro Musei Vaticani, di Flaminio, ideale per raggiungere Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, per non parlare, poi, di Barberini, da cui si può arrivare alla Fontana di Trevi e San Giovanni per la Basilica omonima. La Linea A è attiva dalle 5.30 alle 22.00, mentre il venerdì ed il sabato il servizio è garantito fino all’1.30.

Abbiamo, poi, la Linea B che collega Roma da Laurentina a Rebibbia. La tratta è in grado di condurre anche al Circo Massimo, al Colosseo e ai Fori Imperiali. Questa linea ha orari leggermente diversi, funzionando tutti i giorni dalle 5.30 alle 22.30, fatta eccezione per il venerdì e il sabato, in cui la tratta è assicurata fino all’1.30.

Per quanto riguarda la metro Linea C, invece, essa conduce da Monte Compatri a Piazza Venezia e funziona dalle 5.30 alle 23.30, sabato e festivi compresi. Quando si usa la metropolitana, bisogna fare attenzioni ad eventuali lavori che potrebbero causare tagli alle corse o sospensioni delle fermate. I biglietti costano davvero poco e, per quanto riguarda gli altri mezzi pubblici, a Roma è possibile spostarsi in autobus e tram sia in centro che verso la periferia, garantendo il servizio anche al fermarsi della metro.

Spostarsi verso gli aeroporti

Al termine del proprio soggiorno romano, ovviamente, occorrerà fare ritorno verso lo scalo aeroportuale presso il quale bisognerà prendere il volo. Le opzioni sono diverse e, in generale, sono caratterizzate da treni e autobus, dal prezzo accessibile e dalle prestazioni relativamente celeri. Ovviamente, quando si hanno tempi stretti pensare di usare l’autobus potrebbe risultare, sostanzialmente, impossibile a causa del traffico e dei possibili ritardi a cui esso potrebbe essere soggetto.

Il taxi, poi, rappresenta una soluzione troppo imprevedibile e, per questo, si preferisce optare per gli airport transfer from Rome, ossia dei mezzi messi a disposizione da enti privati che rendono possibile gli spostamenti da e per gli aeroporti senza alcun problema di natura logistica o temporale, con costi affrontabili da tutti e vantando una maggiore comodità rispetto alle altre soluzioni, specie gli autobus che potrebbero risultare congestionati anche arrivando in anticipo. Insomma, se si vuole viaggiare in maniera più comoda senza essere soggetti alla volatilità delle tariffe, è bene rivolgersi ad un servizio di questo tipo.