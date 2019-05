Come organizzare il lavoro online da casa

Sempre più persone decidono di lavorare da casa, sfruttando le enormi possibilità offerte da internet. Specialmente i giovani si accostano sempre di più all’opportunità di lavorare da casa, scegliendo appunto il lavoro online. Questo tipo di occupazione si è diffuso nel nostro Paese soltanto da pochi anni, eppure sta offrendo tante opportunità per chi sa relazionarsi bene con gli strumenti tecnologici del momento. Naturalmente bisogna stare attenti a non cadere nelle trappole di chi si inventa finti lavori, per raggiungere scopi illeciti.

L’aspetto della sicurezza

Poiché da casa si lavora con internet, è molto importante mettere al sicuro la connessione. Questo è possibile attraverso la criptazione dei dati, che si può ottenere utilizzando un router VPN, il quale dà la possibilità di criptare una connessione WiFi. Ricordati quindi di configurare una VPN su router nel modo corretto.

Dopo questo si può passare ad altri aspetti, sempre tecnici, che consentono di organizzare per bene il proprio ufficio anche da casa. Quando si lavora davanti al computer, è sempre importante essere dotati di ottimi strumenti software e hardware, di accessori e di dispositivi da utilizzare online, in modo da potersi organizzare al meglio sia sulla scrivania reale che su quella del desktop.

Comincia a chiederti che cosa ti occorre per il tipo di lavoro che hai scelto e procurati tutti quegli strumenti necessari che ti possono consentire di lavorare in maniera efficiente e, proprio per non incorrere in una perdita di dati, sempre nel nome della sicurezza, non dimenticarti di utilizzare un hard disk esterno, per fare un backup dei file che vuoi conservare e che non puoi proprio permetterti di perdere.

Annunci per lavoro da casa

Ma come iniziare a lavorare da casa, essendo sicuri che si rivelerà un’ottima opportunità da sfruttare? Prima abbiamo detto che il lavoro online è diffuso soltanto da poco tempo in Italia. Ecco perché bisogna stare attenti anche ad eventuali truffe.

Visto che ancora in pochi si muovono in maniera attenta in questo campo, c’è chi è pronto a mettere annunci falsi per poter sfruttare l’opportunità di chi è alla ricerca di un buon impiego.

Gli strumenti per organizzare l’ufficio da casa

Oltre al router VPN, con il quale puoi stabilire una connessione sicura, quando lavori da casa non dovrebbero mai mancare nel tuo ufficio molti altri strumenti utili. Per esempio ricordati di dotarti di una stampante e di uno scanner.

Se devi stampare una grande quantità di pagine, faresti meglio ad acquistare una stampante laser. Lo scanner ti sarà utile anche per digitalizzare i documenti cartacei. In questo modo potrai risparmiare spazio per l’archiviazione.

Dal punto di vista software, scegli quei programmi che ti possono essere strettamente utili per l’attività che porti avanti. Per esempio potresti utilizzare i fogli di calcolo oppure un buon programma per il fotoritocco.

Inizia comunque tutto da un buon sistema operativo. Questo va scelto chiaramente anche in base alle tue esigenze lavorative. Per esempio per alcuni può essere molto più importante usare un Mac OS rispetto ad un sistema Windows.

Inoltre sul tuo computer non può mancare un buon antivirus. Per quanto riguarda la navigazione su internet, hai a disposizione tantissimi programmi che fungono da browser di navigazione. A cominciare da Edge su Windows 10 per finire con Mozilla Firefox o Google Chrome, che si rivela leggero e veloce.