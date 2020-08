Come organizzare un evento interassociativo

Perché organizzare un evento tra associazioni? Dare più spazio a un progetto, rendere consapevoli altre associazioni del proprio approccio, mettere in comune competenze complementari, condividere conoscenze, know-how e abilità interpersonali, aumentare la propria visibilità politica, formalizzare e costruire la propria rete, ecc. Tutti questi motivi possono essere buoni motivi per organizzare un evento tra associazioni. Uno dei punti di forza delle associazioni studentesche è che possono facilmente riunirsi e riunirsi attorno allo stesso progetto. Vi diamo qui alcune idee prima di rivolgervi ad un’agenzia di organizzazione eventi a Perugia o altrove.

Unitevi attorno a un progetto comune

L’organizzazione di un evento inter-associativo nasce spesso dal desiderio di unirsi attorno a un progetto comune.

Trovare un progetto predefinito

Il progetto comune può essere costruito da una proposta fatta da un’associazione, spesso che solleciterà altre associazioni a coinvolgerle nel loro progetto. Il progetto può essere più o meno sviluppato ma in tutti i casi il progetto avrà la vocazione ad evolversi in base alle aspettative, esigenze, punti di forza e obiettivi di altre associazioni. Il progetto dovrà quindi essere costruito collettivamente. Due cose possono essere utili da tenere a mente: saper spiegare l’idea e scoprire se stessi attorno a una dinamica di lavoro.

Riunirsi intorno ad un progetto costruttivo

L’approccio qui è leggermente diverso, diverse associazioni si conoscono meglio o hanno interessi comuni e desiderano co-costruire un progetto dalla A alla Z.

I legami creati a monte contribuiranno notevolmente alla creazione di un evento comune. Si noti che il raggruppamento iniziale attorno a un progetto da co-costruire spesso richiede uno o più denominatori comuni abbastanza forti, a volte valori o modi simili di fare e lavorare, problemi condivisi, ecc.

Trovare dei partner

In entrambi i casi, dovrai sollecitare e sollecitare i partner. Per questo, puoi consultare la tua rete o il tessuto associativo del tuo stabilimento. Se vuoi lavorare con associazioni dislocate gira un po’ sul web. Esistono svariate directory delle associazioni oltre che uno spazio per lo scambio tra associazioni dello stesso territorio!

Decidi una struttura

L’istituzione di un evento interassociativo può portare alla formalizzazione giuridica di una struttura in forma di associazione o collegio di associazioni oppure non essere formalizzata.

Un collettivo informale

Il collettivo o associazione informale noto come “de facto” o “non dichiarato in prefettura” è spesso una prima forma naturale di raggruppamento: “L’associazione, per esistere, non ha bisogno di essere dichiarata, ma se non lo è. non lo è, non ha capacità giuridica. Un’associazione di fatto può riscuotere le quote associative, ma non può ricevere sussidi pubblici. Un’associazione non dichiarata può aprire un conto corrente postale o bancario. I rappresentanti di questa associazione di fatto con gli organismi bancari saranno persone fisiche ”.

Questa può essere una forma da adottare se il progetto non è destinato ad essere esteso a lungo termine, evitando così le formalità amministrative di dichiarazione che possono essere noiose.

Tuttavia, si noti che i partner pubblici e privati ​​raramente riconoscono l’associazione di fatto: l’assegnazione di una sovvenzione richiede una struttura legale o un accordo contrattuale tra i vari stakeholder. Infine, nel caso dell’organizzazione di un evento inter-associativo condotto da un collettivo informale, i soggetti legalmente responsabili all’interno delle associazioni coinvolte sono responsabili anche nell’ambito della co-organizzazione.

L’ASSOCIAZIONE DICHIARATA

L’organizzazione di un evento interassociativo di lunga durata può richiedere la creazione di un’associazione che, nei suoi statuti depositati presso la prefettura, rappresenti il ​​collettivo delle associazioni, questo permette di essere meglio individuata dai soci che camminiamo. Inoltre impedisce a una singola associazione di assumersi tutte le responsabilità legali. Il fatto di redigere lo statuto e formalizzare il funzionamento dell’associazione per chiarire ruoli e responsabilità di ciascuna delle parti.

Un’associazione dichiarata

Alcuni raggruppamenti di associazioni possono essere strutturati come un’associazione collegiale. Il deposito di una carica presso un presidente, un tesoriere e un segretario è, infatti, la regola ma non è obbligatorio.

È per questo che le società associative che vogliono più “orizzontalità” a livello di funzionamento, possono decidere un deposito sotto forma di associazione collegiale. Ciò significa che tutti i membri del consiglio sono co-presidenti dell’associazione. Ad esempio, nell’articolo sul consiglio di amministrazione di un’associazione collegiale, possiamo leggere: “Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono sullo stesso piano di parità: ogni membro eletto è quindi co -Presidente dell’associazione “.

Queste forme di deposito si moltiplicano e gli ufficiali delle prefetture sono in grado di prestare esempi di statuti. È comunque opportuno, anche se tutti i membri sono co-presidenti, nominare un tesoriere, identificabile per le istituzioni, e utile in caso di controversia legale.

In tutti i casi, il buon funzionamento del collettivo dipende da un coordinamento efficace, una buona organizzazione interna e un coinvolgimento equilibrato di ciascuna associazione.