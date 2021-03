Come promuovere il tuo ristorante online

Tra gli obiettivi principali di qualunque business fisico e territorialmente localizzato in un’area specifica ci sono l’ottenimento ben nutriti e costanti flussi di clientela e la conquista del pubblico con un’ottima qualità del servizio.

Non basta infatti raggiungere lo scopo di convogliare sempre nuovi utenti verso il proprio business poiché, se il cliente non vive un’esperienza positiva, difficilmente si trasformerà in abituale e preferirà cercare altrove un servizio o un prodotto analogo, sperando in una customer experience migliore.

Prerogativa essenziale nella costruzione di un business di successo è proprio il saper strutturare la propria impresa in modo che possa offrire servizi di qualità: una volta assodato questo primo punto essenziale, ci si può concentrare sulle strategie più efficaci per attrarre il maggior numero possibile di nuovi clienti verso il proprio brand.

Un business localizzato come un ristorante, ad esempio, deve puntare tatticamente sull’eccellenza della sua offerta e contemporaneamente riuscire a spingere sempre nuovi ospiti a provare i propri servizi, per poter aumentare progressivamente il fatturato.

Proprio durante questa fase interviene il marketing per ristoranti, ovvero una comunicazione prettamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di profitto specifici di questo business così particolare.

Le strategie per attrarre nuovi clienti

La pianificazione di un percorso in grado di aumentare il bacino di utenza di un ristorante non è affatto semplice e non può essere certo affidato al caso. Spesso chi gestisce un’attività di questo tipo non possiede le competenze per generare sempre nuovi lead e potenziali clienti.

Questo è il motivo per cui potrebbe essere saggio affidare questa delicata attività ad un’agenzia o comunque a dei professionisti che hanno maturato un’adeguata esperienza nel settore. Esistono in ogni caso diverse strade per aumentare la visibilità di un locale.

Da un lato c’è la più tradizionale pubblicità cartacea, fatta da volantini e cartelloni pubblicitari. Dall’altra, al giorno d’oggi c’è sicuramente l’enorme opportunità offerta da internet e dal marketing digitale, un mondo infinito di tecniche e strategie sviluppate per incrementare clientela e, di conseguenza, fatturati.

Quali sono però le tappe fondamentali per acquisire nuovi clienti grazie al digitale?

Essere ben visibile su Google

La presenza sui motori di ricerca è senz’altro fondamentale, anche e soprattutto per un ristorante: a differenza infatti di un servizio online, questo tipo di attività è ben radicata in un luogo geografico preciso ed è quindi utile che fornisca a Google (come agli altri motori di ricerca) e ai potenziali clienti tutte le informazioni utili per essere trovata, raggiunta e contattata.

Oltre a strutturare un ottimo sito web che mostri al cliente il locale ed elenchi i servizi che esso può offrire, è utile sfruttare le funzionalità che Google stesso mette a disposizione dei business locali, come ad esempio Google My Business.

Tramite questo servizio sarà possibile indicare al motore di ricerca la posizione del ristorante, gli orari di apertura, il tipo di menù proposto e tutti i riferimenti per essere contattati (fondamentali per prenotazioni e richiesta di informazioni).

Sfruttare i social networks

Un altro canale da prendere assolutamente in considerazione sono senza dubbio i social networks. Sono perfetti per qualsiasi tipo di impresa e brand voglia farsi conoscere in rete, e un business fisico come un ristorante non è di certo escluso dalle logiche di posizionamento, personal branding e passaparola.

Strutturate le pagine social principali è possibile sfruttare questi canali per realizzare un piano di comunicazione che invogli il pubblico a visitare il ristorante, offrendo ad esempio sconti o promozioni e lavorando per creare quanto più engagement possibile nella community di followers.

Fare pubblicità a pagamento

Una modalità sicuramente efficace e dai risultati pressoché immediati è quella della pubblicità a pagamento. Questa può essere avviata in diversi modi, ad esempio tramite i motori di ricerca, attraverso i social o tramite landing pages che incentivino i potenziali clienti a prenotare, attratti magari da offerte studiate ad hoc.

Il vantaggio della pubblicità a pagamento è quello di ottenere un riscontro immediato e misurabile, senza aspettare i tempi dell’indicizzazione organica che spesso, per quanto stabili e duraturi, sono decisamente più lunghi.

Esistono quindi diversi modi per promuovere online un’attività di ristorazione. Alcune metodologie hanno tempistiche più lente, altre godono invece di un riscontro decisamente più rapido: la formula vincente è sempre però un mix di diverse strategie che permettono di contenere i budget da investire in pubblicità e massimizzare contemporaneamente i risultati.