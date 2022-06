Come rinnovare la cameretta del tuo bambino in primavera

La cameretta del proprio bambino non è uno spazio fatto solo per dormire, cambiarsi o giocare. La stanza di un bambino è molto di più, è lo spazio dove questo si va a formare, costruendo un mattoncino alla volta la sua personalità tramite la sua immaginazione e le sue esperienze. Proprio per questo motivo è importante saper predisporre per lui uno spazio ottimale e soprattutto saperlo rinnovare.

Ma come facciamo a fare questo? Vediamo insieme un po’ di idee e consigli.

Saper gestire luce e spazio

La cosa più importante per cominciare a rinnovare la camera del proprio bambino parte da come riorganizzare gli spazi. Dobbiamo pensare infatti che, passando tante ore della sua infanzia e della sua crescita proprio tra quelle quattro mura, tutte le scelte che facciamo sono importanti e possono influenzare le sue esperienze e il suo carattere.

Uno degli accorgimenti più importanti da tenere è sicuramente la luce.

Per tutti è molto importante vivere in uno spazio ben illuminato e, a maggior ragione, lo è per un bambino.

È bene quindi illuminare la sua camera con luci molto diffuse e dal colore bianco naturale, così che alla luce dei suoi occhi tutti i colori restino ben vividi come se fossero esposti alla luce del sole.

Con l’arrivo della primavera le giornate cominciano poi ad allungare e perciò è bene avere superfici che non assorbano troppa luce, prediligere perciò sulle pareti colori che riflettono come il bianco, evitando anche tende troppo spesse. È molto importante poi creare vivacità con l’arredamento piuttosto che colorando pareti e mobili. A questo scopo il consiglio è quello di esporre, giocattoli, disegni e stampe, aggiungere un copriletto colorato e un tappeto vivace per i giochi e via così. Possiamo creare così uno spazio colorato e dinamico ma dai colori accesi grazie alla buona illuminazione.

Un altro elemento da tenere a mente riguarda ancora i giocattoli e gli oggetti che arredano la camera del vostro bimbo. Un accorgimento fondamentale infatti è quello di saper cogliere e rinnovare il suo interesse verso di questi.

È perciò buona abitudine organizzare lo spazio della sua cameretta sulle sue esigenze, usando mobili bassi e oggetti esposti, così che possa avere a disposizione la scelta tra varie possibilità a seconda dell’interesse che ha sul momento. A questo scopo sono da evitare i cesti per raccogliere i giochi, i quali creano solo la sensazione dell’ordine mentre al contrario non favoriscono la scelta, in quanto creano distanza con i giochi che stanno più in basso, causando così perdita di interesse e disordine nella stanza.

Al contrario esponendo i giochi si può creare una rotazione ed individuare i giochi che non attirano più l’attenzione evitando così le noiose distrazione e molto importante, l’accumulo di polvere.