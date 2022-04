Come risparmiare sul materiale scolastico

Tra le voci di spesa che più gravano sui bilanci delle famiglie, un doveroso cenno va dedicato al materiale scolastico. Soprattutto quando i figli iniziano il ciclo della scuola primaria, sono davvero tante le cose da comprare. Se non si fa attenzione ad alcuni piccoli trucchi di risparmio, si possono arrivare a spendere cifre alte (anche oltre 1000 euro ad alunno). Per fortuna, come appena accennato, esistono consigli a cui fare riferimento, dritte grazie alle quali è possibile conciliare qualità – nodale soprattutto quando si parla di prodotti come lo zaino – e attenzione al portafoglio.

Mode del momento? Meglio di no!

Un consiglio tanto semplice quanto importante per risparmiare sull’acquisto del materiale scolastico prevede il fatto di esporre il meno possibile i propri bimbi alle mode del momento (film, personaggi dei cartoni etc.). Se proprio hanno un idolo, si può trovare un accordo e affermare che a lui/lei sarà dedicato solo un articolo dell’intero corredo scolastico. Così facendo, si risparmia il 50% circa rispetto al prezzo che si pagherebbe orientandosi verso prodotti più aderenti alle mode. Inoltre, si evita che, dopo essersi stufato dell’idolo per il quale ha tanto sospirato, il bambino si stufi e chieda, l’anno dopo, l’acquisto di un’altra cartella o di un altro astuccio.

Le opportunità del web

Anche quando si ha a che fare con il materiale scolastico, il web può rivelarsi un’opportunità fantastica per risparmiare. Dalle offerte di Amazon fino a soluzioni come i grembiuli scuola di Al23 Divise Professionali, disponibili di diversi colori e modelli e adatti anche alla scuola dell’infanzia, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Lista dettagliata? Sì, grazie!

Non importa che si opti per l’acquisto di materiale per la scuola al supermercato o sul web. Nel momento in cui si inizia lo shopping per le giornate sui banchi dei propri figli, bisogna ragionare esattamente come nei casi in cui si va a fare la spesa alimentare e si punta a dimagrire. Essenziale è quindi stilare una lista dettagliata. Il rischio, senza quest’ultima, è di lasciarsi prendere dal classico acquisto d’impulso comprando articoli che non sono effettivamente utili.

Come risparmiare sull’acquisto dei quaderni

Se si ha intenzione di ottimizzare le spese relative all’acquisto del materiale scolastico, un doveroso cenno va dedicato ai quaderni. Nel caso in cui qualcuno dell’anno prima non fosse ancora finito, lo si può utilizzare al contrario mettendo una nuova copertina.

Aspettare fa rima con risparmiare

Un errore che si compie spesso quando si acquista il materiale scolastico dei propri figli subito prevede il fatto di buttarsi subito nello shopping a settembre. Si tratta di un periodo in cui è davvero difficile risparmiare. Per evitare di mettersi le mani nei capelli quando si guarda l’estratto conto, un consiglio utile prevede il fatto di concentrarsi sulle scorte di penne e quaderni in una fase successiva, quando i prezzi risultano decisamente meno gonfiati. Se possibile, è bene concentrarsi sulle confezioni risparmio, evitando di comprare 2/3 pezzi per volta.

Viva i social

Se un tempo andavano per la maggiore i mercatini dell’usato per quanto riguarda l’acquisto dei libri, oggi come oggi il punto di riferimento sono i social. I gruppi Facebook della propria città o quelli della scuola possono rivelarsi una valida alternativa per trovare delle offerte interessanti.

I consigli degli insegnanti

Mai acquistare di propria iniziativa materiale tecnico! Dal compasso al dizionario, prima di comprare è opportuno aspettare i consigli degli insegnanti in aula senza considerare l’elenco generico del materiale che viene consegnato all’inizio dell’anno.

Le offerte dei supermercati

Una dritta da considerare quando ci si chiede come risparmiare nell’acquisto del materiale per la scuola riguarda il fatto di porre attenzione alle offerte dei supermercati. Sono diverse le insegne della grande distribuzione organizzata che consentono di usufruire di sconti cospicui soprattutto sui libri (anche nuovi).