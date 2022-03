Come scegliere il decespugliatore

Chi ha un giardino lo sa bene: sono diversi i dettagli da tenere in considerazione quando si tratta di curarlo. Per gestirlo al meglio, un consiglio è quello di acquistare un buon decespugliatore, senza dimenticare i suoi accessori (un punto di riferimento di ottima qualità per questi ultimi è il sito centroverderovigo.com/it).

Quali sono le dritte per trovare quello giusto? Scopriamole assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Tipologia di area verde da curare

Il decespugliatore è un attrezzo molto utile. Se lo si sceglie a caso, però, si rischia di buttare via soldi. Per fortuna esistono diverse linee guida sulle quali focalizzarsi e che aiutano tanto a trovare il prodotto giusto. La prima prevede il focus sulla tipologia di area verde da curare. Nei casi in cui, per esempio, si ha la necessità di tenere sotto controllo l’erba del piccolo giardino che circonda la propria villetta, va benissimo un decespugliatore elettrico a filo e non c’è bisogno di avere a che fare con chissà che numeri per quanto riguarda la potenza.

Diverso è il caso in cui, invece, ci si trova davanti a un vero e proprio prato. In questo caso, nel momento in cui si acquista il decespugliatore è importante controllare che sia alimentato a scoppio.

Quali modelli si possono trovare in commercio?

Nelle righe precedenti, abbiamo fatto un cenno veloce ad alcuni dei modelli di decespugliatore che si possono trovare in commercio. Entrando nel vivo di questo argomento ricordiamo la possibilità di scegliere il decespugliatore a batteria. In questo frangente, a differenza del caso descritto nel paragrafo precedente si ha a che fare con l’assenza di filo. Questo permette di apprezzare un vantaggio molto interessante, ossia la possibilità di raggiungere tutte le zone dell’area verde che si ha la necessità di curare.

Molto leggero, il decespugliatore a batteria rappresenta un’ottima alternativa a quello alimentato a scoppio nei casi in cui si ha bisogno di un eccellente livello di silenziosità.

Proseguendo con l’elenco degli altri modelli disponibili in commercio, un doveroso cenno va dedicato al già citato decespugliatore elettrico. Quali sono i suoi vantaggi? La leggerezza innanzitutto, ma anche la semplicità di utilizzo. Basta attaccare il filo e, come si suol dire, il gioco è fatto. Questa peculiarità lo rende adatto a chi è alle primissime armi con il giardinaggio.

Cosa dire, invece, del decespugliatore a scoppio? Prima di tutto che si può avere a che fare con due fonti di alimentazione, ossia la benzina o la miscela. Grazie a questa caratteristica, può funzionare per intervalli di tempo anche molto ampi. Non a caso, viene spesso consigliato quando si deve intervenire su zone particolarmente ostiche, come per esempio quelle contraddistinte dalla presenza di aree in cui l’erba è parecchio folta. Caratterizzato da una maggiore potenza rispetto agli altri modelli sopra menzionato, può essere contraddistinto, in alcuni casi, dalla presenza di lame adatte alla rimozione efficace degli arbusti.

Quando si ha la necessità di lavorare in spazi verdi ampi ma non difficoltosi a gestire, va benissimo il decespugliatore su ruote. Da non dimenticare è infine il comfort di quello a zaino, noto non solo per l’ergonomia, ma anche per la notevole potenza.

Focus sull’impugnatura

Un altro aspetto fondamentale sul quale focalizzarsi quando si parla del decespugliatore perfetto riguarda l’impugnatura. Quest’ultima deve essere il più possibile confortevole, possibilmente con caratteristiche ergonomiche. Inoltre, deve essere adatta al peso generale dell’attrezzo. Nei casi in cui si ha a che fare con decespugliatori di dimensioni importanti, l’optimum prevede la presenza di un’impugnatura doppia (per intenderci, quella la cui forma ricorda vagamente un paio di corna).

Se possibile – ci rendiamo conto che non sempre si riesce a farlo – è il caso di valutare la situazione provando fisicamente il decespugliatore. Il non plus ultra è quando, con le mani sull’impugnatura e lo strumento in funzione, non si avvertono vibrazioni.