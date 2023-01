Come scegliere la biancheria intima post parto

Il corpo di una donna vive, dopo il parto, un momento di estrema delicatezza. Bisogna imparare a convivere con un fisico diverso sia rispetto a quello della gravidanza, sia in confronto a quello che, invece, si aveva prima di rimanere incinte. Alla luce di ciò, è fondamentale scegliere bene la biancheria intima. Nelle prossime righe, vediamo qualche consiglio pratico al proposito.

Reggiseno post parto: come sceglierlo

Nel momento in cui ci si concentra sulla scelta del reggiseno post parto, è fondamentale ricordare che, a seguito dell’eventuale montata lattea, le mammelle sono interessate da un processo di notevole aumento della tensione. Ecco perché è importante concentrarsi su capi di biancheria intima in fibra naturale – una delle opzioni più popolari è il cotone – dettaglio fondamentale per garantire la traspirazione e per prevenire la formazione di ragadi.

Un altro consiglio utile per la scelta del reggiseno post partum riguarda il fatto di evitare, se possibile, quelli caratterizzati dalla presenza del ferretto. Visto che, come già accennato, le dimensioni del seno aumentano, il ferretto può causare fastidio.

Slip post parto: consigli da non perdere

Cosa dire, invece, in merito alla scelta degli slip? Prima di tutto che, anche in questo caso, è bene focalizzarsi su capi realizzati in fibre naturali. Si tratta di un criterio ancora più importante di quanto non sia per il reggiseno in quanto, di frequente, le donne che hanno partorito devono affrontare anche i postumi dell’episiotomia, con il perineo coinvolto in un processo di cicatrizzazione che deve essere il più agevole possibile. Proseguendo con l’elenco delle dritte da considerare in fase di scelta degli slip post parto, ricordiamo l’importanza di scegliere capi elastici.

Una parentesi specifica deve essere dedicata alle neo mamme che hanno affrontato un taglio cesareo. In questo caso, dal momento che durante il suddetto intervento di chirurgia maggiore sono stati tagliati i muscoli addominali, può essere utile orientarsi verso le culotte contenitive, che permettono di modellare il fisico senza l’effetto della pancera, sconsigliata dalle linee guida in quanto non permette ai muscoli sopra menzionati di riacquisire il loro tono.

Un altro vantaggio delle culotte dopo il cesareo riguarda il loro essere alte. Il post operatorio dell’intervento appena menzionato, non permette di indossare agevolmente capi di biancheria intima affini al bikini. Il motivo? Il bordo superiore batte sulla ferita, che necessita di cure specifiche per evitare che si infetti. Con le culotte contenitive il problema è risolto alla radice e si evita anche di andare incontro a episodi di dolore.

La comodità delle culotte nel post parto, a prescindere da come questo è avvenuto, non finisce certo qui! Quando le si chiama in causa, infatti, si inquadra un capo di biancheria intima sufficientemente largo da consentire di indossare agevolmente gli assorbenti che tutte le neo mamme devono usare per via delle lochiazioni, ossia le naturali perdite successive alla nascita del bimbo.

Altri consigli

Non c’è che dire: sono diversi gli aspetti tecnici da considerare nel momento in cui si cerca la biancheria da indossare dopo il parto, un periodo che deve essere all’insegna del comfort: la neo mamma deve infatti stare bene per prendersi cura in maniera efficace del suo piccolo, totalmente dipendente da lei.

Un’altra raccomandazione da considerare per avere la certezza di scegliere biancheria intima che sia piacevole da portare prevede il fatto di selezionare capi privi di cuciture. Così facendo, si minimizzano i fastidi sulla pelle e in corrispondenza della zona intima, come già accennato spesso interessata dall’incisione dell’episiotomia.

Concludiamo con un veloce cenno alla notte. Durante le ore di riposo, ci si può orientare verso pantaloncini affini a quelli da ciclista – ma con tessuti adatti al post partum – in modo da minimizzare il rischio di macchiare la biancheria da letto.