Come scegliere una babysitter

Esattamente come per quanto riguarda i genitori, anche in riferimento alla babysitter, probabilmente è molto complicato individuare la babysitter perfetta. Quella impeccabile sotto ogni punto di vista difficilmente esiste, però ci sono alcuni suggerimenti da seguire per essere quantomeno sicuri di lasciare il proprio bambino per qualche ora o per l’intera giornata ad una persona estremamente affidabile.

Tanti genitori sono estremamente preoccupati dall’affrontare una simile scelta, al punto tale che i nonni vengono “sfruttati” anche più del dovuto. Ci sono delle situazioni che, però, per forza o per altre ragioni, necessitano di una persona appositamente chiamata a svolgere tale ruolo ed ecco che diventa importante affidarsi ad una persona esperta e in grado di comportarsi in modo adeguato con dei bambini.

Dove trovare una babysitter?

Non è facile al giorno d’oggi trovare una babysitter, ma il web può tornare veramente utile da questo punto di vista. Infatti, ci sono vari portali, come ad esempio quiannunci.it, che offrono la possibilità di inserire degli annunci cerco babysitter, in maniera tale da poter individuare poi le persone che più si addicono a tale ruolo e che meglio si presentano ovviamente, anche a livello di curriculum.

Alcune regole da seguire in fase di scelta

La babysitter, come si può facilmente intuire, andrà a rivestire un ruolo fondamentale all’interno dell’educazione dei bambini, in modo particolare quando i genitori sono soliti allontanarsi da casa per tante ore nel corso della giornata.

Una delle prime regole da seguire è quella di affidarsi, in fase di scelta, a delle professioniste qualificate e con certe referenze. La cosa migliore sarebbe quella di farsi consigliare da persone che hanno già avuto la babysitter all’interno della propria famiglia e si sono già potute fare un’idea su come si comporti quella persona, sia all’interno dell’abitazione che, naturalmente, con i bambini.

In fase di colloquio, una delle regole più importanti da seguire è certamente quella di porre tutte le domande che si ritengono necessarie. Non fa nulla se potreste sembrare eccessivamente timorosi, ma è fondamentale avere la certezza di scegliere una persona rispettosa e onesta, ma soprattutto in grado di badare a dei bambini. Il fatto di essere scrupolosi non è affatto una pecca, ma anzi è fondamentale in fase di colloquio, anche per effettuare una prima scrematura delle candidate al ruolo.

La prova a “pelle” si può considerare, in fin dei conti, quella più importante. L’approccio e l’impatto della candidata babysitter con il oppure i bambini, conta tantissimo. Si possono avere tutte le qualifiche di questo mondo, ma bisogna saperci fare con i più piccoli. Se il bambino non dovesse sopportarla, infatti, non c’è sicuramente curriculum che tenga.

Realismo e rispetto

Impossibile trovare Mary Poppins, questo dovete mettervelo in testa. Probabilmente si sta correndo troppo con l’immaginazione ed è il caso di tornare letteralmente con i piedi per terra. Ad esempio, uno dei migliori consigli da seguire è quello di essere il più chiari possibile per quanto riguarda l’esposizione, a partire dal primo colloquio.

Il rispetto, sia della babysitter nei vostri confronti, ma anche vostro rispetto alla candidata, è altrettanto importante. È richiesta serietà e puntualità nel prendersi cura dei figli, ma anche nel capire le esigenze e le richieste della babysitter da parte dei genitori.