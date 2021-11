Coperture telescopiche per verande e piscine

La copertura è un accessorio fondamentale per il proprio spazio esterno, in grado di proteggerlo ma anche di abbellirlo.

Quando la funzionalità e la qualità si uniscono alla bellezza estatica nascono le coperture telescopiche per piscine e per verande di Alphacover, l’azienda italiana più longeva nel settore delle coperture.

Se si decide di optare per l’installazione di una copertura telescopica, bisogna valutare attentamente sia la durabilità sia la sicurezza dei prodotti. Un prodotto duraturo vi permetterà un investimento a lungo termine e, perché questo avvenga, è necessario scegliere prodotti validi. Tutti i nostri modelli sono realizzati con una struttura in profilato di alluminio termolaccato.

Anche la sicurezza è un fattore da tenere in considerazione durante la scelta della copertura perfetta. Le nostre coperture sono conformi alle norme NFP 90-309, con una capacità di 100 Km/H di resistenza al vento e di 45 Kg/m2 di resistenza alla neve.

Alphacover, non solo coperture per piscine

Alphacover mette a disposizione una vasta gamma, sia in termini di modelli sia in termini di utilizzo. Le nostre coperture telescopiche, infatti, sono utilizzabili per piscine ma anche per verande.

Non solamente lo spazio della tua piscina sarà protetto, nella nostra area di competenza rientrano anche tutte le strutture sagomate o centinate destinate alla creazione di ambienti come dehors o terrazze esterne.

Così come per le piscine, anche in questo caso vi è un’ampia disponibilità di scelta. Dalle dimensioni standard o dalle dimensioni studiate su misura per il tuo spazio, c’è una soluzione ad ogni esigenza!

Le coperture con sistema telescopico per terrazze di Alphacover sono in grado di garantire massime prestazioni con una facilità di utilizzo.

I vantaggi delle coperture telescopiche

Scegliere di optare per una copertura telescopica per la piscina o per la terrazza è un ottima soluzione. Non solamente un accessorio, ma una vera e propria protezione per i propri spazi, una copertura di qualità vi permetterà di avere numerosi benefici a lungo termine.

Coperture per piscine

Possedere una piscina nel giardino potrebbe sembrare una vera comodità, ma la costosa manutenzione e la costante pulizia possono facilmente diventare un ostacolo al relax.

La maggior parte di questi problemi possono essere ridotti, se non completamente risolti, con l’installazione di una copertura telescopica di Alphacover.

Una copertura per piscina permette un acqua più pulita, in quanto protetta dagli agenti atmosferici, foglie ed insetti. In questo modo verrà ridotta sia la pulizia sia l’utilizzo di prodotti chimici.

I benefici di questa scelta si estendono anche all’utilizzo. Grazie ai rivestimenti e alla loro forma tipicamente a cupola, la piscina sarà protetta dall’escursione termica, permettendo un utilizzo per 12 mesi l’anno.

Coperture per verande

Decidere di installare una copertura telescopica per le verande si rivela un’ottima soluzione in molteplici casi, adatta sia per i privati che per il pubblico.

Creare un luogo riparato all’interno del proprio giardino o del proprio cortile significa sfruttare al massimo gli spazi.

Le coperture sono la perfetta alternativa per bar e ristoranti, in quanto offrono la possibilità di ampliare lo spazio, creando dehors e terrazze esterne. In questo modo si ha la possibilità di salvaguardare l’ambiente da usura e da intemperie atmosferiche.