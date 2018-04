Coppia gay aggredita a Trastevere, l’appello di Imma Battaglia

Ennesimo episodio di omofobia a Roma. Una coppia di omosessuali è stata aggredita nella notte tra venerdì e sabato da alcune persone nel rione Trastevere. A segnalare la vicenda sono stati Gay.it e Imma Battaglia. Sul sito Gay.it è stato scritto: ‘Dopo essere stati accerchiati, aver ricevuto calci e pugni, i due sono scappati da questa insensata furia omofoba, hanno chiamato il 113 e sono corsi in ospedale, con un referto medico che ha sentenziato escoriazioni varie e un orecchio perforato. Domani mattina, passato lo choc, scatterà la denuncia ai carabinieri’.

Imma Battaglia: ‘Noi non vi temiamo’

Imma Battaglia è rimasta perplessa dalla violenza inaudita, affermando: “Che tristezza, una città ‘Capitale del degrado urbano’, del razzismo e dell’omofobia, specchio di un paese alla deriva, senza regole, incapace di trovare accordi per il bene comune. Abbiamo lottato tanti anni perché non ci fosse più discriminazione, perché nessuno più potesse temere di amare liberamente il proprio compagno o la propria compagna e invece ci troviamo di nuovo a leccarci le ferite dell’omofobia, del bullismo; e come al solito il vile si muove in branco, haters reali, odiatori seriali, nichilisti, figli del vuoto nutriti dalla politica del nulla; a voi branco di omofobi, dico: noi non vi temiamo, non ci fate paura; noi non ci nascondiamo più e oggi più che mai è tempo di Gay pride!”.

‘Guarda sti froci pezzenti’

La Battaglia ha chiesto anche alla sindaca Virginia Raggi di muoversi in difesa della comunità LGBT: ‘Prendi esempio dalla tua collega Chiara Appendino e batti un colpo contro l’omofobia, partecipa al #gaypride a #Roma, condanna questo gesto e convoca subito associazione per un piano di azione contro l’omofobia!’.

Roma si conferma Capitale d’Italia e Capitale dell’omofobia. Ormai le aggressioni di stampo omofobo sono innumerevoli. Tempo fa, un ragazzo omosessuale è stato preso a calci e pugni da alcuni soggetti con teste rasate e con tatuaggi ritraenti croci celtiche sulla pelle. Il ragazzo sarebbe stato anche minacciato di non sporgere denuncia perché altrimenti avrebbe ricevuto altre botte, sarebbe stato picchiato nuovamente. Gli omofobi avevano derubato il giovane gay ma il bottino, secondo loro, era misero e per questo lo avevano deriso, affermando: ‘Guarda sti froci pezzenti… Peggio degli zingari’.

Omofobia: grave problema a Roma

L’omofobia è una grave piaga anche a Roma ed è presente anche nelle strutture sanitarie, nelle cliniche e negli ospedali. Federico, il ragazzo gay, era stato trasportato al Pronto soccorso dopo l’aggressione ma il medico aveva scelto di ‘fare un passo indietro’, affidandolo a una collega. Federico aveva chiesto al medico del Vannini di scrivere nella cartella clinica in modo chiaro cosa gli era accaduto e il motivo dell’aggressione. ‘A quel punto il medico si è alzato, ha guardato l’altra dottoressa e le ha detto di prendermi in carico lei perché avrebbe gestito meglio il mio caso’, ha raccontato Federico.

Molti omosessuali dicono che in Italia manca la civiltà perché sennò fatti del genere non accadrebbero. Beh, come dargli torto? E’ mai possibile aggredire una persona, nel 2018, perché non si tollera il suo orientamento sessuale?

Le vittime dell’omofobia

A Roma l’omofobia ha fatto e fa anche vittime. Un 21enne omosessuale, ad esempio, si era lanciato nel vuoto dall’11esimo piano di un edificio, nel comprensorio Pantanella, in via Casilina. Il ragazzo aveva anche lasciato un biglietto in cui confessava la sua omosessualità: ‘L’Italia è un Paese libero ma esiste l’omofobia e chi ha questi atteggiamenti deve fare i conti con la propria coscienza’. La lettera era stata trovata nell’abitazione del ragazzo.

Tre anni fa, sempre a Roma, qualcuno aveva affisso sui muri molti manifesti contro i nuclei familiari con genitori gay. A segnalare il caso, con sdegno, era stato Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center: “Si prende di mira il disegno di legge Cirinnà che prevede la ‘stepchild adoption’. Sono manifesti vergognosi che inducono all’omofobia e che vogliono condannare migliaia di bambini all’infelicità”.

L’amministrazione capitolina non era rimasta con le mani in mano, disponendo l’immediata rimozione di quei cartelli omofobi. Marta Leonori, all’epoca assessore a Roma Produttiva, aveva detto: “Gli uffici dell’Assessorato a Roma Produttiva e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con il supporto della Polizia locale, hanno inviato squadre di operatori che hanno oscurato i manifesti affissi illegalmente, defisso quelli che deturpavano i muri ed emesso le relative sanzioni. I primi interventi hanno riguardato numerose vie della città, ma l’azione di controllo e monitoraggio continua per individuare nuove affissioni’.