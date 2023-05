Cosa comprano online gli italiani?

La grande rete telematica ha mutato le abitudini dei cittadini di tutto il mondo, italiani inclusi. Internet è diventato indispensabile nella nostra vita quotidiana, ci consente di poter restare informati di quanto accade nel mondo in real time, oltre a sfruttare le applicazioni di messaggistica istantanea per poter dialogare con le persone a noi più vicine e condividere i nostri stati d’animo grazie ai social network.

In questi ultimi vent’anni, oltretutto, molte amicizie sono nate e cresciute in rete, diventando, poi, “concrete” nella vita di tutti i giorni. Gli “usi e costumi” degli abitanti del Belpaese sono radicalmente mutati anche in ambito commerciale: almeno due italiani su tre hanno effettuato l’acquisto di un bene o servizio tramite la grande rete telematica. Il successo dell’e-commerce è sotto gli occhi di tutti, destinato oltremodo a crescere nel corso dei prossimi anni.

Abbigliamento: gli italiani sono attenti alla cura del proprio look

Risparmio e comodità sono i fattori che, più di altri, hanno inciso nel successo del commercio online, che è diventato quasi preponderante a livello globale. Gli italiani, ad onor del vero, hanno compreso tardivamente i grandi vantaggi del commercio online, ma oggi sono tra i più grandi fruitori al mondo. Vediamo nel dettaglio, quindi, cosa comprano online i cittadini del Belpaese.

Quando si parla di “Made in Italy”, spesso, si fa riferimento al mondo della moda, dove il nostro paese è riconosciuto come quello in grado di offrire il miglior prodotto dal punto di vista estetico e qualitativo. Gli italiani, da sempre, sono storicamente attenti al loro look, lo curano in maniera maniacale e, seppur attenti al bilancio famigliare, dedicano una parte dei loro risparmi all’acquisto di capi d’abbigliamento che siano in grado di mettere in risalto il loro “lifestyle”.

Non stupisce in alcun modo, quindi, che il fashion sia uno dei settori di maggior successo nel mondo dell’e-commerce, grazie anche alla possibilità di poter restituire la merce acquistata qualora non corrispondesse a quanto desiderato. Lo shopping online nel mondo fashion, oltretutto, colpisce quasi trasversalmente uomini e donne.

Se quest’ultime, infatti, adorano passeggiare per le vie del centro per ammirare i capi d’abbigliamento, trascorrendo intere giornate di relax, gli uomini tendono ad ottimizzare il proprio tempo e preferiscono acquistare online. Il fashion, però, non è il solo settore per cui è famoso il “Made in Italy” nel mondo.

Cibo e benessere

Il nostro paese, infatti, è noto anche per la straordinaria bontà della propria cucina, amata in tutto il mondo anche per essere tra le più “salutiste”. Il food&beverage è tra i settori al quale accede, con maggior frequenza, il popolo italiano, pronto a ricevere a domicilio le pietanze predilette del ristorante preferito.

Non c’è alcun dubbio come il periodo della pandemia, quando i ristoranti potevano solo provvedere alla consegna a domicilio, abbia fatto conoscere i portali di delivery food a molti cittadini, che hanno apprezzato questa soluzione.

D’altro canto, a chi non è mai capitato di non voler cucinare o uscire di casa dopo una dura giornata di lavoro? Il delivery food, quindi, va incontro a questa tipologia di necessità.

L’e-commerce, inoltre, ha consentito agli italiani di poter effettuare acquisti nel più totale anonimato, dando modo agli stessi di veder totalmente garantita la propria privacy. Il mondo dell’eros, quindi, ha ottenuto un successo clamoroso, che non desta stupore conoscendo quanto siano passionali e romantici i cittadini del Belpaese.

Basti pensare, ad esempio, a quanto offre il miglior sexy shop online italiano presente nel web, che offre una vasta gamma di opzioni per ampliare il benessere personale e quello della coppia.

Negli ultimi cinque anni, i sexy shop online hanno visto decuplicare i propri profitti, complice una maggior maturità e consapevolezza da parte degli italiani: il benessere intimo, come testimoniato da svariati studi, è una prerogativa essenziale per vivere un’esistenza più serena e felice.