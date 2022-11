Cosa sono i panorami olfattivi? Chiamati in causa anche con l’espressione inglese smellscapes, vengono nominati in diverse situazioni. Tra queste rientra, per esempio, il mondo della profumeria di nicchia (di panorama olfattivo si parla per descrivere le sensazioni procurate da creazioni particolarmente evocative).

Si citano i panorami olfattivi anche quando si parla del rapporto che l’uomo ha con spazi come le città. Di cosa si tratta di preciso? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Il concetto di panorama olfattivo

Dicesi panorama olfattivo l’ambiente creato da un insieme di profumi e odori provenienti da molteplici fonti. Quando si chiama in causa questo concetto, è necessario richiamarne un altro molto importante, ossia quello di immaginazione dell’olfatto. Secondo le teorie relative a quest’ultima abilità, il fiuto non sarebbe, per l’uomo, una dote innata, ma andrebbe allenato esattamente come si fa con i muscoli.

A dimostrarlo ci hanno pensato, orami più di dieci anni fa, alcuni ricercatori dell’Università di Lione e di quella di Grenoble. Coinvolgendo alcuni profumieri, sia esperti sia apprendisti, è stato possibile scoprire che, a fronte sia della percezione, sia dell’immaginazione di determinati odori, si attivavano, nel cervello umano, le medesime regioni.

Il risultato in questione ha permesso di scoprire che l’immaginazione olfattiva ha un funzionamento affine a quella uditiva e a quella visiva. Gli studiosi, che hanno pubblicato i risultati del loro lavoro nel 2011 sulle pagine della rivista Human Brain Mapping, hanno altresì scoperto che la capacità in questione è profondamente connessa al livello di esperienza.

Le mappe sensoriali

Fondamentali per l’immaginazione e i panorami olfattivi sono le cosiddette mappe sensoriali. Cosa sono? Il paragone che calza meglio è quello con le carte geografiche. Grazie ad esse, è possibile farsi un’idea della distribuzione degli odori in un determinato ambiente.

Questo concetto si applica spesso nei nuovi approcci all’urbanistica, che traggono il loro contributo da diverse discipline, dalla psicologia fino al design.

I concetti di panorama olfattivo e mappa sensoriale possono, a ragione, essere definiti delle rivoluzioni per quanto riguarda la progettazione dei luoghi pubblici. Fino a pochi anni fa, quando si parlava di quest’ultimo aspetto, si considerava unicamente il senso della vista. Oggi come oggi, anche quello dell’olfatto ha un ruolo nodale.

Nulla di strano se pensiamo che, ogni volta che richiamiamo alla memoria un luogo, gli odori sono centrali e, soprattutto, in grado di regalare fortissime emozioni.

Perché si parla di panorama olfattivo nella profumeria di nicchia

Abbiamo appena spiegato come mai è oggi fondamentale parlare di panorami olfattivi quando si tocca il tema della progettazione degli spazi urbani. Cosa dire, invece, del rapporto con la profumeria di nicchia? In questo frangente, il concetto di panorama olfattivo aiuta a definire meglio l’esperienza sensoriale che caratterizza le creazioni delle realtà che lavorano nel mondo della profumeria non mainstream.

La parola “esperienza” è particolarmente azzeccata quando si parla di profumi di nicchia, piccole opere d’arte concepite fuori da qualsiasi logica di marketing e aventi il fine di rimanere impresse nella memoria di chi le utilizza andando oltre al semplice dettaglio di look, ma rappresentando un elemento in grado di raccontare la personalità dell’individuo.

Sono diversi i panorami olfattivi che i profumi di nicchia sono in grado di evocare. Nel caso di creazioni come i Profumi Memo Paris, per esempio, le immagini che arrivano alla mente di chi indossa o percepisce i sentori vedono in primo piano meravigliosi panorami esotici. L’obiettivo? Quello di richiamare il concetto di viaggio come destinazione, di percorso fatto con la gioia di godersi la meta.

Per avere la certezza che il panorama olfattivo venga percepito in tutta la sua ricchezza, nel caso della profumeria di nicchia è fondamentale anche l’estetica del flacone, i cui dettagli devono essere coerenti con quelli della piramide olfattiva, in modo da creare un’esperienza ricca e indimenticabile.