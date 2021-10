Cos’è la bachata sensual?

Le danze caraibiche stanno spopolando già da diversi anni. Sembra infatti un trend che non volge mai al termine e non si può certo definirle come una moda passeggera. Da quando sono arrivate anche in Italia, sempre più sale da ballo e scuole hanno iniziato a proporre corsi specifici per questi affascinanti balli, conquistando il cuore degli appassionati. Anche gli eventi a livello nazionale ed internazionale si sono moltiplicati, con ballerini professionisti che si incontrano da tutto il mondo per esibirsi e intrattenere il pubblico.

Le danze caraibiche sono caratterizzate da affascinanti movenze che conquistano non solo un audience giovane, ma anche le fasce più adulte: si tratta infatti di danze adatte a tutte le età, che possono essere praticate a diversi livelli.

Molti vedono infatti i balli caraibici come un semplice hobby per distrarsi dagli impegni quotidiani, frequentando le sale da ballo nelle serate o durante i weekend. Altri invece seguono corsi specifici per raggiungere livelli di competenza sempre più elevati e affacciarsi a competizioni e manifestazioni dal respiro internazionale.

All’interno di questo dinamico universo c’è sempre qualcuno che porta innovazione e nuovi stili da affiancare alle movenze tradizionali. È proprio da queste evoluzioni che è nata anche un’interessante versione della bachata tradizionale, ovvero la bachata sensual.

In cosa consiste? Quali sono le differenze rispetto alla classica bachata?

Le caratteristiche della bachata sensual

È da diversi anni che si sente parlare di questa particolare versione della bachata. Si tratta di un movimento in continuo cambiamento, fondato essenzialmente sul gioco di coppia: un mix perfetto che coinvolge alcune movenze della danza unendole a caratteristiche tipiche del teatro.

La sua origine sembra essere legata al ballerino spagnolo Cádiz da Korke Escalona che, verso la fine degli anni novanta, ha portato diverse variazioni alla bachata tradizionale, creando di fatto una nuova versione della stessa.

Sviluppatasi inizialmente tra le città spagnole di Siviglia, Malaga e Cadice, la bachata sensual ha quasi subito conquistato tutta l’Europa, con la creazione di nuovi brani specifici per quest’affascinante variante grazie al coinvolgimento di deejay di fama internazionale. Questi nuovi ritmi sono stati in grado anche di attrarre anche un pubblico non avvezzo alla danza, ma semplicemente attratto dalla sinuosa cadenza musicale.

La bachata sensual è anch’essa di origine dominicana, ma si interseca con altre danze sudamericane creando un piacevole intreccio di stili. Porta con sé nuove figure non presenti nella bachata tradizionale, arricchendola quindi ulteriormente di movenze particolari, mai però troppo distanti dallo stile di base. Non manca quindi la dolcezza tipica della bachata, alla quale però si aggiunge un’interpretazione della musica che implica pause scenografiche e diverse sequenze di ispirazione teatrale.

L’evoluzione costante dello stile

La bachata, e la bachata sensual, sono stili tutt’ora in continua evoluzione. Sono infatti sempre più diffusi anche i movimenti acrobatici, che richiedono tra l’altro una buona base di preparazione atletica.

Si potrebbe riassumere la bachata sensual come un’interpretazione del corteggiamento a passo di danza, dove emerge chiaramente la componente sensuale che caratterizza da sempre questo tipo di ballo. Movimenti ondulatori e sinuosi si susseguono infatti a ritmo di musica, con figure sempre nuove che stupiscono il pubblico ad ogni istante.

La diffusione di questo ballo ha portato anche allo sviluppo di diversi corsi di bachata sensual che si possono seguire nelle più famose scuole di ballo a livello nazionale. Non è infatti difficile oggi trovare questa nuova variante della bachata tradizionale proposta non solo nelle sale da ballo ma anche nelle scuole.

Gli insegnanti professionisti infatti si impegnano a fare propri i segreti e le movenze tipiche di questa nuova evoluzione della bachata, per trasmettere ai loro allievi i suoi sorprendenti movimenti e tutta la passione tipica delle danze caraibiche.