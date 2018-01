Così caldo che i cervelli dei pipistrelli iniziano a friggere

Il clima è proprio strano in tutto il mondo. In molte zone del mondo le temperature si sono abbassate moltissimo, mettendo a dura prova sia gli uomini che gli animali. Tempo fa avevamo parlato delle ‘frozen iguanas’ in Florida, ovvero delle iguane congelate che cadono dagli alberi e sembrano morte. In nazioni come Canada e Florida fa molto freddo, in altre, come l’Australia, fa caldissimo. Tale continente è nella morsa di un caldo davvero soffocante. Le temperature hanno fatto registrare picchi che non si rilevavano dal lontano 1939. L’afa opprimente, effetto dei cambiamenti climatici, sta tormentando sia gli uomini che gli animali, come i pipistrelli. Le autorità australiane hanno detto che le temperature infernali stanno provocando un incremento del 10% dei ricoveri ospedalieri e dei decessi.

Caldo scioglie tratto austradale

Caldo record in Australia, caldo che in Europa è inimmaginabile. La Polizia di Victoria ha avvertito gli automobilisti, la scorsa settimana, dello scioglimento di un tratto di sei miglia di un’autostrada nella zona centrale dello Stato si era sciolto.

Ebbene sì, in Australia fa così caldo che l’asfalto si scioglie. Una portavoce di VicRoads, azienda che si occupa della manutenzione delle strade di Victoria, ha rivelato all’Australian Broadcasting Corporation che le temperature elevate hanno reso l’asfalto ‘morbido e appiccicoso’.

Animali in difficoltà

L’afa estrema è intollerabile per gli animali australiani. L’esperta di animali Kristie Harris ha rivelato alla BBC: ‘Ogni volta che c’è una forte ondata di calore, sappiamo che avremo molti animali in difficoltà’.

In Australia fa così caldo che gli opossum hanno riportato gravi ustioni alle zampe. Gli uccelli devono essere reidratati. Tanta acqua, inoltre, è stata spruzzata sui koala pesantemente debilitati.

Il turbamento di Cate Ryan

Tanti pipistrelli sono stati ritrovati senza vita, per terra. I piccoli invece sono morti sugli alberi. La volontaria Cate Ryan è sotto shock per il grande caldo e gli effetti devastanti sugli animali: ‘E ‘stato incredibile. Ho visto un sacco di pipistrelli morti sul terreno e altri erano vicini al suolo e morivano. Non ho mai visto nulla di simile prima’.