Costume intero o bikini: quale scegliere per l’estate?

Con l’estate alle porte non solo tutti cercano di tornare in forma per la prova costume, ma iniziano a cercare anche prodotti e accessori dedicati al mare, al relax e alla tanto attesa stagione estiva.

La lista può essere lunghissima e comprende prodotti evergreen e indispensabili quali teli mare, asciugamani, creme solari e nuovi vestiti freschi e colorati. E tra i must have per l’estate non può assolutamente mancare il costume da bagno!

A prescindere dalla destinazione, il costume è sempre irrinunciabile in valigia: può servire in moltissime occasioni, su una spiaggia paradisiaca, così come in una SPA di montagna o nella piscina di un lussuoso albergo.

Per gli uomini è relativamente più semplice scegliere un costume da bagno. Chi opta per un classico boxer può scegliere tra diverse per lunghezze e colori, mentre chi sceglie gli slip la scelta è altrettanto semplice anche se si può spaziare tra diversi materiali di qualità e numerosi colori glamour.

Per l’universo femminile invece la possibilità di scelta non manca di certo e il mondo dei costumi offre davvero l’imbarazzo della scelta. Tra i brand del comparto summer fashion stanno riscuotendo particolare successo i prodotti firmati Margarita Beachwear, caratterizzati da un’eccellente qualità costruttiva e design sempre interessanti.

L’eterno dilemma femminile è però sempre la scelta tra il costume intero e il bikini: quale dei 2 è meglio scegliere? Entrambe le opzioni hanno pro e contro e non c’è quindi un vero e proprio vincitore!

Il costume intero

Una caratteristica del costume intero è la sua praticità, proprio per questo viene tradizionalmente preferito dalle mamme o dalle bambine più piccole. Contiene infatti molto di più rispetto a un bikini e protegge maggiormente le zone sensibili del corpo.

Chi fa molto movimento, corre per la spiaggia o si lancia in piscina tra tuffi dal trampolino può trovare nel costume intero una soluzione pratica ed efficace. È quindi piuttosto indicato per donne dinamiche che non si limitano alla tintarella sull’asciugamano: molti costumi interi ricalcano lo stile “olimpionico” e, pur non offrendo un grandissimo supporto per il seno, garantiscono in generale un maggiore comfort nel loro utilizzo.

I trend della moda hanno però recentemente creato modelli di costumi interi super cool, che differiscono ormai molto per forme, colori e stili. Possono avere infatti diversi gradi di scollatura, dettagli eleganti e speciali intagli di design che mostrano abilmente alcune porzioni di pelle: una scelta sexy e decisamente particolare.

Il bikini

Per alcune donne il bikini è addirittura più pratico rispetto al costume intero. In un certo senso è vero, perché ad esempio è molto più veloce nell’asciugatura dopo un bagno in mare o in piscina. Per altre donne questo costume, nonostante il suo design intrigante, risulta un po’ scomodo rispetto al grado di confortevolezza offerto dal costume intero.

Il bikini è in ogni caso il vincitore incontrastato per le donne che desiderano una tintarella uniforme e un’abbronzatura quanto più omogenea possibile in ogni area del corpo. Inoltre il bikini, coprendo porzioni di pelle molto limitate, offre la possibilità di mettere in mostra i fisici più scolpiti.

La scelta del costume può dipendere infatti molto anche dalla body shape e dal proprio grado di autostima. Donne particolarmente allenate e in forma optano più facilmente per il bikini, per mettere in mostra i risultati tanto sudati. Chi invece ha un fisico non proprio perfetto o leggermente in sovrappeso troverà nel costume intero un alleato per “nascondere” in maniera velata alcune imperfezioni.

Qual è la scelta ideale quindi tra le due alternative? Quella che rispecchia i propri gusti, così da non sbagliare mai l’outfit e sentirsi sempre a proprio agio!