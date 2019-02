Cuneo, lutto a Barolo: ha perso la vita l’ex sindaco Walter Mazzocchi, aveva 74 anni

Un’aria di lutto certamente non di poco conto si è rapidamente diffusa in tutto il comune di Barolo, situato nella provincia di Cuneo, in Piemonte. A perdere la vita è stato un personaggio conosciuto dai cittadini del piccolo comune; si tratta di Walter Mazzocchi, ex sindaco del comune dell’Italia settentrionale. Mazzocchi aveva 74 anni.

Chi era Walter Mazzocchi, ex sindaco di Barolo

Una figura che non si è certamente fatta notare, in vita, per parole fuori posto o per mancanza di tatto nel suo ruolo. La professionalità l’ha contraddistinto durante tutto il suo mandato: insomma, Walter Mazzocchi è una figura che viene ricordata con affetto da tutti i cittadini di Barolo in un momento di particolare lutto e difficoltà.

Mazzocchi è stato, così come si può apprendere dagli archivi cittadini del paese in provincia di Cuneo, un impiegato nato nel 4 luglio del 1944. Il suo mandato è iniziato (con la LISTA CIVICA) l’8 giugno 2009 ed è durato fino al 26 maggio 2014, quando il sindaco è stato succeduto nella carica da Renata Bianco.

Il lutto nella comunità di Barolo e il ricordo dell’ex sindaco

Grazie ad un lavoro svolto nel migliore dei modi all’interno della città situata nella provincia di Cuneo e alla professionalità che l’ha contraddistinto, Walter Mazzocchi ha lasciato i suoi cari e i suoi concittadini nell’ammirazione generale.

All’interno del paese si è diffusa rapidamente un’atmosfera luttuosa, nel ricordo dell’ex sindaco.