Da Malpensa al centro di Milano, come muoversi?

Sono sempre di più le persone che ogni giorno arrivano a Milano per svariate motivazioni. Potrebbe trattarsi di lavoro, vacanze oppure semplicemente di un viaggio organizzato per andare a trovare un proprio parente. Per tutte queste ragioni, è fondamentale conoscere come organizzare al meglio gli spostamenti che vanno dall’aeroporto di Malpensa fino al centro della città meneghina.

Per la città di Milano, Malpensa rappresenta uno degli scali più importanti in tutta la Lombardia, in compagnia di Linate e di Bergamo Orio Al Serio. L’aeroporto è collocato nel comune di Ferno, nella provincia di Varese, ma a soli cinquanta chilometri di distanza rispetto alle zone centrali di Milano. Sono due i terminal a disposizione e centinaia sono invece i voli che atterrano giornalmente. Di conseguenza, non deve stupire come debba essere necessario avere le idee ben chiare circa le varie modalità per raggiungere il centro di Milano nel più breve tempo possibile.

Usare un taxi

Il taxi Milano centrale Malpensa è una soluzione ottimale, anche e soprattutto per via del fatto che consente di raggiungere la destinazione voluta. Uno dei punti di forza di tale soluzione è quello di stabilire un appuntamento, in base alle proprie preferenze ed esigenze, con dei conducenti professionisti che propongono delle tariffe molto vantaggiose.

Si tratta di un mezzo decisamente pratico e facile da prenotare, dal momento che permette un viaggio da Malpensa fino al centro di Milano con ogni tipo di comfort, senza alcuna preoccupazione o stress. Ad esempio, il taxi si può considerare un’ottima soluzione nel caso in cui, ad esempio, il proprio volo sia in ritardo, oppure quando c’è la necessità di arrivare in hotel il prima possibile.

Malpensa Express

Si tratta di un treno estremamente rapido, la cui partenza viene fissata ogni mezz’ora e permette di raggiungere sia la stazione di Milano Centrale che quella di Milano Cadorna. Il prezzo da pagare è pari a 13 euro per ciascuna corsa: per chi volesse comprare un biglietto comprensivo sia di andata e che di ritorno, la cosa migliore da fare è quella di comprare un tagliando a/r, che ha un prezzo pari a 30 euro, ottenendo un risparmio pari a 6 euro. Grazie al Malpensa Express, la distanza tra l’aeroporto di Malpensa e il centro del capoluogo lombardo viene coperto nel giro di una quarantina di minuti. Nel caso in cui aveste dimenticato di fare i biglietti, è bene mettere in evidenza come si possano fare anche a bordo, pagando inevitabilmente un po’ di più rispetto al costo del biglietto normale.

Malpensa Bux Express

Si tratta di un tipo di autobus davvero efficiente, che offre la possibilità di arrivare alla stazione centrale di Milano in tempi ristretti. Il Malpensa Bux Express mette in collegamento il centro di Milano sia con il terminal 1 che con il terminal 2. Le corse partono dal terminal 1 dell’aeroporto ogni giorno dalle quattro del mattino fino alle undici di sera. Leggermente diversi gli orari dal terminal 2, dato che le corse partono dalle 6:10 e durano fino a mezzanotte inoltrata.

Bus Terravision

Ecco un’altra ottima e pratica soluzione per poter raggiungere il centro di Milano. In questo caso, i bus della compagnia Terravision offrono la possibilità di percorrere la distanza tra i due terminal e il centro del capoluogo meneghino nel giro di una cinquantina di minuti. Il costo di ciascuna tratta è pari a 8 euro. I bus Terravision rappresentano un’opzione molto pratica e rapida, soprattutto per via del fatto che il biglietto si può prenotare direttamente sul web nel giro di qualche minuto. Proprio sul portale ufficiale della compagnia si possono reperire tutte le altre informazioni del caso.