Dove divertirsi la sera a Milano

La nostra nazione è famosa in tutto il mondo per le infinite beltà che è in grado di offrire: mare, montagne, laghi e città d’arte, l’Italia non ha nulla da invidiare a nessun’altra nazione nel mondo.

Non stupisce, di conseguenza, che sia particolarmente ambita da turisti provenienti da ogni latitudine, che vedono nel nostro paese una meta decisamente appetita per trascorrere il proprio periodo vacanziero.

Le bellezze paesaggistiche e artistiche, pur essendo – con ogni probabilità – la molle principale del turismo nostrano, non sono gli unici motivi per i quali l’Italia viene preferita ad altre mete. Un ruolo fondamentale, infatti, lo ricoprono anche le infinite opportunità di svago che lo Stivale è in grado di offrire ai milioni di turisti che la visitano ogni anno, regalando serate indimenticabili e di grande divertimento.

Milano, la capitale della movida italiana

La capitale del divertimento italiano, luogo dove non di rado nascono tendenze esportate poi in tutto il mondo, è certamente Milano, la “capitale economica” del nostro paese, una città che offre importanti opportunità di lavoro e grandi opzioni per il divertimento serale notturno. Il capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, il centro nevralgico della movida italiana, dove ogni weekend si riversano persone provenienti da ogni angolo dell’Italia Settentrionale.

D’altro canto, la fama di Milano come luogo cardine dello svago italiano risale ad oltre quarant’anni fa, quando veniva ribattezzata, non casualmente, come la “Milano da bere”, dove il divertimento sfrenato, in talune circostanze finanche eccessivo, era all’ordine del giorno, Gli anni ‘80, d’altronde, erano il decennio della spensieratezza

Navigli, polo attrattivo della movida milanese

Quel desiderio di evasione, a conti fatti, resta ben presente anche nel terzo decennio del nuovo millennio, grazie ai tanti luoghi dove poter respirare pienamente lo spirito della movida milanese. Quello in grado di richiamare il maggior numero di persone è la zona dei Navigli, che accoglie centinaia di persone in ogni periodo dell’anno, estate inclusa. Essa, infatti, risulta estremamente funzionale per combattere la calura estiva: i milanesi che non si recano nelle località marittime e di montagna, scelgono i Navigli per le proprie serate estive.

Questa zona della movida milanese accoglie, trasversalmente, persone di ogni età, grazie alla presenza di numerosi locali, spesso assai differenti l’un l’altro, in grado di poter appagare qualsivoglia necessità di ogni singolo avventore: ristoranti, pub, disco lounge, non c’è che l’imbarazzo della scelta in zona Navigli. E i prezzi, in molti casi, sono alla portata di qualsiasi portafoglio.

Centro storico e Quartiere Isola

Un’altra zona ambita della movida milanese resta, senza alcun dubbio, il centro storico, che negli anni ‘80 rappresentava, senza alcun dubbio, il luogo più importante della movida milanese, dove erano presenti le discoteche più modaiole di Milano.

Col passare del tempo, il centro storico è diventata una zona sempre più d’elite, ricercata da persone benestanti o facoltose, con locali studiati su misura per questa tipologia di clientela.

Non stupisce, di conseguenza, che la movida notturna del centro storico milanese sia prevalentemente ad appannaggio della fascia d’età over 40, anche se non mancano locali dedicate ad un target più giovanile.

Per quanto concerne la musica dal vivo, invece, la zona prediletta è il Quartiere Isola, che offre numerosi locali a tema ed è amata dagli appassionati del Jazz italiano.