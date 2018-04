Ebrei aggrediti a Berlino: il video che fa indignare

loading...

Il mondo della politica e i leader religiosi sono scossi per l’aggressione subita da due uomini ebrei, che indossavano kippa (cappelli di stoffa che indossano alcuni uomini ebrei) in un quartiere elegante di Berlino, capitale della Germania. Un filmato diffuso anche su YouTube mostra i terribili attimi vissuti dall’ebreo nel quartiere berlinese. Si sente bene una persona che grida ‘ebreo’ in arabo. Il video mostra anche uno dei tre incivili e violenti che colpisce un ebreo con la sua cintura. L’episodio ha suscitato polemiche a Berlino e nella comunità ebraica tedesca.

Escalation di aggressioni antisemite

I capi della comunità ebraica tedesca sono allarmati per l’escalation di aggressioni contro gli ebrei in Germania. Josef Schuster, presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, conferma l’ondata antisemita: ‘L’episodio avvenuto recentemente è l’ultimo di una serie. Tre anni fa ho invitato gli ebrei a non entrare nelle zone arabe delle grandi città con una kippa. Ora stiamo assistendo a un incidente in un quartiere alla moda e benestante, che rappresenta una nuova dimensione’. Schuster ha affermato di sperare che il video avrebbe aiutato la Polizia a risalire presto agli aggressori. I poliziotti invece stanno ancora compiendo gli accertamenti. Per Schuster tali aggressori dovrebbero essere puniti severamente. I due ebrei aggrediti, uno tedesco e uno israeliano, hanno rispettivamente 21 e 24 anni.

Berlino: 950 episodi di antisemitismo in un anno

L’ebreo 21enne avrebbe cercato di inseguire l’aggressore, dopo il raid, ma ha dovuto desistere perché uno dei tre aveva scagliato una bottiglia di vetro contro di lui. Il filmato ritrae uno degli ebrei che urla: ‘Che sia ebreo o no, devi accettarlo’. Nel 2017 solo a Berlino si sono registrati circa 950 episodi di antisemitismo. Il Governo tedesco continua a ripetere che le minacce e le aggressioni provengono essenzialmente da gruppi vicini all’estrema destra; le comunità ebraiche invece dicono che l’antisemitismo sta dilagando anche nella comunità musulmana. Il 21enne ebreo aggredito di recente ha riferito a un’emittente israeliana che i tre aggressori non erano stati assolutamente provocati. I ragazzi ebrei stavano passeggiando quando sono stati avvicinati dal trio violento. Inizialmente i tre avrebbero iniziato ad insultarli, ordinando loro di fermarsi. ‘Poi si sono arrabbiati e uno di loro è corso verso di me’, ha riferito il 21enne assalito.

Non si sa ancora se l’attacco fosse collegato in qualche modo con le celebrazioni relative al 70esimo anniversario di Israele. Il primo a pubblicare il triste video è stato il Forum ebraico tedesco per la democrazia e contro l’antisemitismo (JFDA). Il coordinatore della JFDA, Levi Salomon, ha parlato di aggressione ‘intollerabile’, precisando che l’attacco dimostra la carenza di sicurezza degli ebrei anche nelle zone ricche ed eleganti di Berlino. ‘Ora tocca ai politici e alla società civile. Non abbiamo bisogno di altri sermoni, qualcosa deve essere fatto’, ha scritto Salomon in un comunicato.

L’aggressione ha lasciato perplesso ed ha fatto indignare anche il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, secondo cui gli ebrei non devono ‘mai più sentirsi minacciati’ in Germania. Maas ha aggiunto su Twitter: ‘Quando i giovani uomini vengono attaccati qui solo per indossare uno yarmulke, questo è intollerabile. Abbiamo la responsabilità di proteggere le vite degli ebrei’. L’incidente avvenuto a Berlino è una vera ‘vergogna’ anche per Katarina Barley, ministro della Giustizia tedesco. Raed Saleh, esponente del Partito socialdemocratico di Berlino, musulmano e nato in Cisgiordania, si è detto ‘scioccato’ per quanto avvenuto nel quartiere berlinese: ‘Queste immagini sono intollerabili e vergognose per la nostra città. La vita ebraica è una parte intrinseca della vita della nostra città: un attacco contro i berlinesi ebrei è un attacco a tutti noi’. Una visione condivisa anche da Aiman Mazyek, presidente del Consiglio centrale dei musulmani in Germania, che ha scritto su Twitter: ‘Mi fa rabbrividire quando vedo una violenza così odiosa: punizione chiara per l’autore. Vergogna per te! Non ci può essere un millimetro di spazio per l’antisemitismo nel nostro mezzo’.

A scatenare polemiche in Germania, oltre all’episodio in sé, è anche la location dell’aggressione subita dai ragazzi ebrei. Un raid avvenuto in un bel quartiere di Berlino. La piazza Helmholmplatz, nel quartiere raffinato di Prenzlauer Berg, è generalmente considerata un esempio di rinnovamento. E’ una vera oasi urbana dove ci sono tanti negozi di vino, supermarket, ristoranti alla moda e persone che passeggiano. Tale quartiere è il simbolo dell’armonia, della serenità e del rispetto dell’ambiente, non certo delle frustate e delle aggressioni antisemite.