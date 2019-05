Eliana Michelazzo nuove dichiarazioni shock: “Il matrimonio ci avrebbe salvato”

Il mondo del gossip continua a porre la sua attenzione sul caso Mark Caltagirone. A parlare ancora una è Eliana Michelazzo rilascia delle nuove dichiarazioni shock sulla presunta minaccia con l’acido fatta a Pamela Prati.

Chi è Simone Coppi?

In questi giorni il mondo del gossip ha seguito da vicino la vicenda di Eliana Michelazzo che da dieci anni credeva di essere sposata con Simone Coppi, un uomo che lavorava come magistrato e che in realtà non esisteva. La donna ha condiviso il suo dolore con Barbara D’Urso alla quale ha raccontato alcuni dei dettagli più intimi del suo matrimonio inesistente. Ad oggi però ecco che arriva una nuova intervista rilasciata a Spy.

Eliana Michelazzo nuove dichiarazioni shock

Il 31 maggio 2019, Gossip e Tv ha reso note le nuove dichiarazioni shock che Eliana Michelazzo ha rilasciato al settimanale Spy dove racconta la convivenza con Donna Pamela: “Io e Pamela Perricciolo abbiamo vissuto insieme per circa otto anni, eravamo come sorelle“. Sul marito fantasma invece ha dichiarato: “E poi Simone Coppi, quello che credevo essere mio marito, diceva che non dovevo stare sola, ma che dovevo avere sempre accanto Pamela“. Per quanto riguarda il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, invece, spiega: “Avevo un mandato firmato dalla Prati per organizzare il suo matrimonio, tanto che, quando lei ha iniziato a tirarsi indietro sulle nozze, la imploravo di sposarsi perché questa cosa ci avrebbe salvato“.

Pamela Prati e le minacce con l’acido

L’intervista rilasciata al settimanale Spy, dunque, è diventa l’occasione perfetta per parlare anche delle minacce/aggressione che Pamela Prati ha ricevuto. Sul questo argomento Eliana Michelazzo dichiara: “Quando Pamela mi ha chiamato sotto casa diceva che era stata aggredita con l’acido, ho telefonato immediatamente alla polizia e sono scesa a vedere, poi abbiamo riferito ai poliziotti quanto accaduto“. In fine conclude dicendo: “In seguito ho denunciato la Perricciolo, e sono stata convocata come persona informata dei fatti perché Pamela aveva detto a una nostra assistente che era stata ferita e io l’avevo fasciata, ma non era vero Ho dichiarato che la presunta aggressione era avvenuta sotto casa mia e che sono scesa a vedere, quindi che ero sul posto ma non ho assistito al lancio della sostanza di cui parlava Pamela“.