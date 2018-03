Emma Marrone visita Sissy, fan in coma vegetativo

Sissy Trovato Mazza è in coma vegetativo da oltre un anno a causa di un colpo di pistola alla tempia. La donna è un agente di Polizia penitenziaria nel penitenziario della Giudecca e, l’anno scorso, aveva accompagnato una detenuta nel reparto di maternità dell’ospedale di Venezia. Sissy era stata ritrovata per terra nell’ascensore, in un lago di sangue. Gli investigatori avevano scoperto una grave ferita alla tempia causata da un colpo di pistola. L’ipotesi privilegiata, all’inizio, era quella del tentato suicidio; poi ha iniziato a farsi strada quella dell’omicidio. Fatto sta che la Trovato Mazza è su un letto d’ospedale, come un vegetale, da più di un anno. Sissy è una grande fan di Emma Marrone.

Genitori di Sissy commossi

L’agente di Polizia penitenziaria raggiunta alla tempia da un colpo di pistola si trova all’Habilita di Zagonia. Siccome Sissy è una grande ammiratrice di Emma Marrone, i genitori hanno contattato la cantante, dicendole che la figlia ha sempre desiderato di incontrarla. La popstar salentina, colpita dalla storia di Sissy, si è recata presso la struttura sanitaria veneta per incontrare la poliziotta. Emma si è seduta al capezzale, ha preso la mano di Sissy ed ha iniziato a parlarle delicatamente. Il gesto ha commosso non poco i genitori di Sissy, che da oltre un anno stanno cercando la verità; non credono proprio che la figlia abbia cercato di uccidersi. Eppure quel colpo che le ha perforato il cranio proveniva dalla sua pistola d’ordinanza.

Sui social in questi ultimi mesi sono stati postati molti video che ritraggono Teresa, detta Sissy, mentre canta brani celebri di Emma, la sua beniamina. Sissy prestava servizio nel carcere femminile della Giudecca ed è sempre stata lodata e benvoluta dai colleghi e dagli amici. La vincitrice di Amici si è recata a Venezia, all’improvviso, per parlare un po’ a Teresa, anche se è in coma da molto tempo. Una visita che ha reso felici i genitori della poliziotta. La madre di Sissy ha detto: ‘Emma le ha tenuto la mano per un’ora, parlandole dolcemente. E’ stato bellissimo’.

Emma sogna un duetto con Vasco

Un gesto che fa onore a Emma Marrone, un atteggiamento che testimonia la grande umanità dell’artista. Tra coloro che fanno il tifo per Sissy c’è anche la cantante de ‘La mia felicità’. In questi giorni si è tornati a parlare di Emma, che ha rilasciato un’intervista interessante a Radio Italia. La popstar ha parlato anche del duetto che sogna e del palco che l’ha elettrizzata maggiormente: ‘Il palco che mi ha emozionato di più? Beh, sicuramente quello di San Siro quando un bel po’ di anni fa ho aperto il concerto di Vasco Rossi. Ero più emozionata per il fatto di essere sul suo palco che di essere a San Siro. Devo dire che è stata una grande emozione… Se ho un duetto dei sogni? Assolutamente sì: Vasco Rossi’.

Emma Marrone ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2012, dopo aver vinto un’edizione di ‘Amici’. Alla domanda su chi vedrebbe bene alla conduzione del Festival di Sanremo ha risposto Alessandro Cattelan: ‘E’ veramente un grande presentatore, è un amante della musica e un grande conoscitore di musica. Sarebbe bello vedere lui conduttore’.