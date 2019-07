Ex velina in dolce attesa, ecco di chi si tratta

Sono tantissime le veline di Striscia la Notizia che, una volta conclusa l’esperienza televisiva, hanno deciso di allontanarsi dai riflettori della ribalta ma continuando ad essere sempre e comunque al centro dell’attenzione. Il mondo del gossip si è concentrato su un’ex velina che ha annunciato di essere incinta, ecco di chi si tratta.

Le veline diventate mamme

Il mondo del gossip in questi anni si è sempre interessato alla vita sentimentale delle ex veline che hanno preso parte al programma. Basti pensare alla splendida vita di Elisabetta Canalis, oggi moglie e mamma felice, e Maddalena Corvaglia anche lei madre felice nonostante la separazione dal compagno.

In questo bellissimo calderone rientra anche Costanza Caracciolo diventata mamma della sua prima bambina, nata dalla storia d’amore con il marito Bobo Vieri e non solo. Nel club delle mamme felici troviamo anche Federica Nargi, recentemente diventata mamma per la seconda volta. Recentemente però ad annunciare l’arrivo di un bebè è stata anche un’altra ex velina, ecco di chi si tratta.

Ex velina in dolce attesa

Come abbiamo appena annunciato, un’altra ex velina ha confermato i rumors relativi alla sua gravidanza, affermando che diventerà mamma tra qualche mese. La ragazza in questione è la partner di Ludovica Frasca, ovvero Irene Cioni. L’annuncio della gravidanza è stato fatto su Instagram, dove Irene Cioni ha postato uno scatto dove indossa un costume intero e poggia la sua manco sul pancino. La foto in questione è accompagnata dal seguente commento: “Il sorriso dice tutto… Felice di condividerlo con voi“.

“La famiglia di Striscia si allarga”

Subito dopo a dare la notizia è stata anche la pagina ufficiale di Striscia la Notizia dove, su IG Stories, è stato ripostato lo stesso scatto accompagnato dal seguente commento: “La famiglia di Striscia si allarga. Brava Irene Cacioni“.