Fabio Saturnini non ce l’ha fatta, morto il 24enne pilota di motocross

By

Non ce l’ha fatta Fabio Saturnini, il giovane 24enne pilota di motocross, originario di Mazzantica di Oppeano, in provincia di Verona. Il giovane è stato protagonista di un bruto incidente sulla pista di via Peagni, sulla quale si stava allenando.

La morte di Fabio Saturnini

La morte di Fabio Saturnini ha sconvolto tutta la comunità di Mazzantica di Oppeano, paesino in provincia di Verona. Il giovane 24enne pilota di motocross è morto a causa di un incidente che lo ha visto protagonista sulla pista di via Peagni, sulla quale si stava allenando.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.00 del 9 marzo 2019 e le condizioni di salute di Fabio Saturnini erano apparse molto gravi. Il ragazzo, infatti, fu trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Borgo Trento e ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva.

Fabio Saturnini è stato operato dall’equipe medico del Polo Confortini, ma a nulla è servito, il cuore del giovane ha smesso di battere il 15 marzo 2019. I familiari del ragazzo, il papà Antonio Saturnini, la mamma Rosetta e il fratello Michele non hanno mai lasciato la struttura ospedaliera, rimanendo sempre al fianco del giovane.

I messaggi su Facebook

Moltissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia su Facebook dopo la morte di Fabio Saturnini. Alessandro ha postato un video ricordo con tutte le immagini più belle del giovane pilota e ha scritto: “Questo video lo dedichiamo a te Fabio. Grazie dei stupendi momenti passati insieme”.

Emanuele, invece, ha scritto: “Ha lasciato un vuoto immenso, ma non lo scorderemo mai ragazzi” mentre Amedeo ricorda l’amico così: “Grazie geo per tutti questi bellissimi ricordi…Sarai sempre nei nostri cuori e non ti dimenticherò mai”.

Come riportato anche da L’Arena, la data dei funerali di Fabio Saturnini non è ancora stata fissata, ma data la capienza della chiesa, probabilmente saranno celebrati a Bovolone. I genitori di Fabio Saturnini hanno deciso di donare gli organi del ragazzo per dare speranza a qualche persona.