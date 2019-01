Fabrizio Corona denunciato per truffa a Capo D’Orlando

Fabrizio Corona è stato denunciato per truffa da un imprenditore di Capo D’Orlando. L’ex paparazzo è indagato dal Tribunale di Patti per una vicenda molto particolare al vaglio del sostituto procuratore Alice Parialò.

Corona accusato di truffa, l’indagine a Patti

Fabrizio Corona è sempre il protagonista delle cronache rosa e giudiziarie, questa volta però i guai con la giustizia riguardano una truffa su cui sta indagando il Tribunale di Patti. Secondo quanto riporta il sito AM notizie, un imprenditore di Capo D’Orlando ha denunciato Corona. I fatti ovviamente sono tutti da dimostrare. L’avvocato Carmelo Portale, secondo quanto si legge nel sito di informazione, ha presentato una querela contro Fabrizio Corona dopo la denuncia di un tatuatore. Corona aveva pattuito con il tatuatore di Capo D’Orlando un compenso di 5000 euro per alcune collaborazioni.

Collaborazione per il marchio Adalet

Fabrizio Corona si sarebbe recato presso lo studio del tatuatore di Capo D’orlando per corrispondere la prima parte del compenso pattuito nel corso di una serata promozionale, il saldo invece sarebbe dovuto avvenire a Milano a casa dell’ex paparazzo. La collaborazione tra Corona e il tatuatore di Capo D’Orlando era finalizzata alla promozione del marchio Adalet e l’apertura di studi di tatuaggi. Fabrizio Corona dopo aver incassato i soldi sarebbe sparito, non rispettando l’accordo. La Procura deve accertare l’ipotesi di reato specificata nella denuncia, il magistrato deve decidere se ci sono le condizioni per proseguire con le indagini o archiviare il caso. Gli indizi social portano ad un tatuatore che ha delle foto con Fabrizio Corona, ma non ci sono dettagli utili per capire cosa è successo.