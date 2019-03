Fabrizio Corona indaga su Ruby Ter e sulla morte di Imane Fadil

Fabrizio Corona interviene sul caso della morte di Imane Fadil e nelle Instagram Stories ha annunciato che ha intenzione di indagare per fare luce su questa vicenda di cronaca. La modella marocchina era una testimone chiave nel processo Ruby Ter.

Morte di Imane Fadil, l’inchiesta di Fabrizio Corona

Corona è sempre molto attivo sui social e attento alle ultime vicende di cronaca. L’ex re dei paparazzi vuole davvero dimostrare di essere cambiato, tempo fa nelle Instagram Stories aveva dichiarato che non gli interessava più il mondo del gossip ma voleva sfruttare le sue competenze per indagare sui casi difficili.

È già stato nel boschetto della droga a Milano e ha rischiato la vita insieme alla sua troupe, la nuova impresa è altrettanto pericolosa. Fabrizio Corona infatti vuole vederci chiaro sulla morte di Imane Fadil. Nelle Instagram Stories ha detto che ha intenzione di indagare per capire se è stata avvelenata, ammazzata, oppure se la morte di Imane Fadil è avvenuta per cause naturali. “Un pezzo giornalistico come si deve” e soprattutto “senza essere influenzati da opinioni”.

Imane Fadil, testimone dei processi Ruby

La modella marocchina è morta dopo un mese di agonia in ospedale, al telefono con il fratello e l’avvocato ha detto di essere stata avvelenata. Imane Fadil aveva 34 anni, secondo quanto emerso dagli esami tossicologici sarebbe morta a causa di un mix di sostanze radioattive.

La Procura di Milano indaga per omicidio, solo la scorsa settimana ha ricevuto l’informativa della scomparsa della 34enne, Imane Fadil infatti è morta il 1° marzo. Nella cartella clinica vi sarebbero una serie di anomalie, innanzitutto non sono emerse malattie specifiche nonostante la modella lamentasse gonfiori e dolori al ventre. Sono stati ascoltati anche i vertici dell’ospedale Humanitas di Rozzano dove è stata ricoverata.

La morte di Imane Fadil “danneggia” Berlusconi?

La modella di origini marocchine era testimone al processo Ruby Ter. Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, ha dichiarato che la morte di Imane Fadil, da un punto di vista tecnico-processuale, nuoce alla difesa perché non possono procedere con il contro-esame delle sue dichiarazioni.

Le agenzie di stampa, tra cui ANSA hanno riportato le parole dell’avvocato di Berlusconi, intervistato al termine di un’udienza del filone del caso Ruby Ter. Nessuna opinione è stata espressa sulla morte di Imane Fadil che rimane ancora oggi avvolta nel mistero. L’inchiesta di Fabrizio Corona riuscirà a fare luce su quanto accaduto?