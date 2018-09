Ferragnez: il matrimonio di Fedez e Chiara batte il Royal Wedding di Harry e Meghan

I matrimoni da favola si sa attirano sempre l’attenzione di milioni di persone; la curiosità si accentra soprattutto sulla sposa;sulla scelta dell’abito, del make up, e di tutto il contorno generale alle nozze, oltre che sulla location, e il menù del pranzo offerto dagli sposi. Questa’anno le affezionate dei matrimoni glam hanno avuto due grandi occasioni per dare sfogo alla curiosità, la prima con il Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle, e la seconda con il fiabesco matrimonio tra Chiara Ferragni, una delle influencer italiane più famose e Fedez il noto cantante.

Matrimonio da favola e cifre stratosferiche

Un matrimonio che ha fatto cosi scalpore per lo sfarzo che è stato di recente elaborato uno studio da Launchmetrics, da questa statistica è risultato che i brand coinvolti nel matrimonio dei Ferragnez hanno toccato cifre incredibili. Dior ad esempio che ha realizzato i tre abiti da sposa di Chiara ha guadagnato qualcosa come 5,2 milioni di dollari in Media Impact Value, raggiungendo un bel 15% sull’impatto totale generato dal matrimonio sui media, mentre il matrimonio di Meghan e Harry avrebbe fatto guadagnare alla nota casa di moda Givenchy che ha realizzato l’abito della sposa un modesto 7%. Chiara Ferragni ha battuto anche la novella Duchessa del Sussex.

La vera principessa è Chiara

Un altro incredibile traguardo per la giovane imprenditrice che in pochi anni ha conquistato fama, successo, denaro e amore; oltre che essere già mamma di un bel bimbo; possiamo dire una favola vera dove non manca nemmeno uno degli elementi principali per sentirsi felici ed arrivati; il matrimonio dei Ferragnez celebrato in Sicilia è stato spettacolare in ogni senso; ha senza dubbio superato per impatto e interesse del pubblico le nozze reali, e questo è tutto dire. Una grande soddisfazione che si aggiunge a tutti gli altri successi che la Ferragni ha totalizzato come professionista del mondo glamour della moda, come donna e oggi anche come mamma.