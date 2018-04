Ferrari di Lapo Elkann danneggiata: 30mila euro di danni

Bel guaio per il rampollo della famiglia Agnelli Lapo Elkann, anche se stavolta lui non ha colpe. Il ricco e famoso 40enne ha parcheggiato la sua splendida e costosa Ferrari in una elegante zona di Milano ed ha aperto la portiera. In quel momento sopraggiungeva una Toyota Yaris ad alta velocità che ha preso in pieno lo sportello della Ferrari. La notizia è stata riportato da numerosi tabloid e magazine, come Oggi.

Aveva pranzato con Gala Kalchbrenner

Lapo Elkann, prima dell’incidente, aveva pranzato in un ristorante di via Montenapoleone con la gallerista Gala Kalchbrenner; poi si era diretto verso la sua Ferrari per tornare ai suoi impegni lavorativi. La Ferrari di Lapo è un ‘unicum’: il colore è ‘azzurro Lapo’, creato dall’azienda tedesca Basf. Personalizzati anche gli interni. Elkann, da buon intenditore di auto, non potrebbe certamente viaggiare su un’auto semplice. Quando la Yaris ha centrato la portiera della Ferrari, Lapo è sceso dalla vettura, ha allargato le braccia, e dopo aver constatato l’entità dei danni ha cercato di confortare l’automobilista, facendola anche sorridere.

Non è colpa di Lapo

Secondo la constatazione amichevole, la colpa è dell’automobilista che procedeva a gran velocità. Impossibile per la donna evitare la portiera della Ferrari di Lapo Elkann. Quest’ultimo, comunque, non si è irritato; anzi si è sempre mostrato sereno e collaborativo. Gli inviati di Oggi hanno chiesto a un carrozziere specializzato in Ferrari a quanto ammontano i danni cagionati alla Ferrari di Lapo. Ecco la risposta: ‘Sono 30mila euro come ridere, perché solo il marchietto in ceramica col Cavallino costa 2mila euro. E poi il colore speciale… Guardi, 30mila euro mica bastano…’.

Le auto di Lapo Elkann

Il rampollo della famiglia Agnelli è stravagante ed eclettico. Lapo è sempre alla ricerca della perfezione in tutto quello che fa, anche e soprattutto nel lavoro. Elkann non ha mai nascosto la passione per le auto. Nel parco macchine di Lapo ci sono anche costose Ferrari, Maserati, Lamborghini e Alfa Romeo. Non mancano ovviamente modelli personalizzati, come quello danneggiato nei giorni scorsi a Milano.

Molti collezionisti di auto hanno sempre chiesto a Lapo di mettere in vendita alcune delle macchine più speciali del suo garage privato. Beh, sembra che dopo tante sollecitazioni il rampollo abbia ceduto. Finiranno nelle collezioni private di ricchi appassionati di auto, dunque, macchine come la Maserati Ghibli Gessata, l’Abarth 500 Blue Gradient, la Ferrari California Jeans, l’Abarth 500 Pied-de-Poule.

Una delle auto più originali ed esclusive appartenute al fondatore di Garage Italia Customs è certamente l’Abarth 500 Pied-de-Poule, già venduta alla succursale elvetica della Jalopy Ltd Londra, azienda che opera nel commercio di auto d’epoca e di limited edition per investimento. Tanti modelli frutto dell’ingegno e della creatività dei maestri della Garage Italia Customs verranno venduti a soggetti che vedono in tali modelli grandi occasioni di investimento. Passione e investimento sono sicuramente i motivi principali per cui tante persone, ovviamente ricche, sono diventate titolari di auto appartenute a Lapo Elkann.

Il rampollo della famiglia Agnelli è figlio dello scrittore e giornalista Alain Elkann e di Margherita Agnelli. Lapo è fratello di John Elkann, presidente del gruppo Fiat. L’infanzia del nipote di Giovanni Agnelli è stata costellata da molti momenti di disperazione. Lo stesso Lapo ha più volte rivelato di aver subito abusi in collegio.

Dopo la laurea in Relazioni internazionali alla European Business School di Londra, Lapo Elkann prestò servizio nel corpo degli Alpini. Anche il servizio militare non fu un’esperienza piacevole per il giovane Lapo, costretto a subire il sarcasmo e le offese dei commilitoni. L’ingresso di Lapo nel mondo del lavoro risale al 1994. Iniziò come operaio metalmeccanico per la Piaggio; poi le esperienze nella Salomon Smith Barney, Danone, Ferrari e Maserati. Infine l’approdo in Fiat dove promuove il brand.