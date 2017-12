Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci in crisi: siglato accordo di separazione

La storia d’amore tra il manager Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è finita. A lanciare la ‘bomba’ è stato Oggi, che ha riferito anche di un accordo di separazione siglato dai due prima di Natale. Erano mesi che si susseguivano i rumors della crisi tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due, però, avevano sempre negato le indiscrezioni. Adesso si capisce che tutte quelle voci non erano così infondate.

Nozze nel 2008

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono sposati nel 2008 ed hanno avuto un figlio, Nathan Falco, che oggi ha 11 anni.

Secondo Oggi, il ricco imprenditore italiano e la showgirl 37enne si sono separati. Dopo aver firmato l’accordo di separazione, i due sarebbero volati verso destinazioni diverse per trascorrere il Natale. Lui si sarebbe recato a Malindi; lei invece avrebbe festeggiato con alcuni amici, a Miami.

Non solo Oggi. Anche Chi ha rivelato dettagli e retroscena relativi alla separazione tra il manager e la conduttrice televisiva italiana.

Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che l’accordo di separazione, consensuale e arrivato dopo un lungo periodo di crisi, è stato siglato lo scorso 23 dicembre 2017 a Milano, davanti agli avvocati di Briatore e della Gregoraci.

Chi ha anche sottolineato che la separazione è consensuale per non creare problemi a Nathan Falco. Sembra che la Gregoraci, per essere sempre vicina al figlio, abbia preso in affitto un appartamento nel Principato di Monaco, non molto distante dall’abitazione dove viveva con Flavio. Ovviamente sarà quest’ultimo a pagare l’affitto della nuova casa di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci percepirà un abbondante assegno di mantenimento

Ad Elisabetta Gregoraci, in fin dei conti, non è andata male: percepirà un lauto assegno di mantenimento mensile e beneficerà delle quote dei prestigiosi locali aperti da Briatore in tutto il mondo.

Non finisce qui: la Gregoraci manterrà la titolarità di uno splendido attico a Roma, dove soggiorna quando deve condurre i suoi programmi televisivi.