Francesco Chiofalo difende Selvaggia Roma dopo le minacce di morte sui social

Continua la bufera sui social dove Selvaggia Roma ha ricevuto delle minacce di morte, Francesco Chiofalo questa volta decide di scendere in campo e difendere l’ex fidanzata.

Selvaggia Roma minacciata sui social

L’annuncio del tumore al cervello che ha colpito Francesco Chiofalo ha fatto sì che molti utenti del web scrivessero messaggi spiacevoli contro la sua ex fidanzata. Il personal trainer romano il 23 dicembre del 2018 ha raccontato ai suoi fan il particolare periodo che stava vivendo, dopo la scoperta della malattia. Successivamente Selvaggia Roma ha cominciato a ricevere delle minacce di morte con messaggi in direct nel suo profilo privato su Instagram, tanto da essere costretta a privatizzarlo.

Francesco Chiofalo difende Selvaggia Roma

Dopo la pubblicazione di diverse notizie che vedono Selvaggia Roma costantemente minacciata sul web, argomento sul quale è intervenuto anche il fidanzato dell’influencer, Luca Muccichini, ecco il nuovo appello: “Vi prego di smetterla! Non riesco più sul serio. Mi sto ammalando”. A scendere in campo per difendere la sua ex fidanzata è stato anche Francesco Chiofalo che nelle IG Stories scrive: “Quello che è successo e che sto vivendo non deve generare insulti e minacce verso nessun… Non c’è bisogno di prendersela con nessuno…-continua il personal trainer-. L’odio è un sentimento negativo non che porta in queste circostanze… Vi prego fermatevi“.

Francesco Chiofalo ha scoperto il tumore un anno fa?

Se da una parte troviamo Francesco Chiofalo che cerca di difendere la sua ex fidanzata, dall’altra parte troviamo Selvaggia Roma che pubblica uno screenshot interessante nelle sue IG Stroies. Il messaggio riproposto dall’infuencer è stato pubblicato nella pagina Instagram uominiedonne_123. Un utente del web qui scrive: “Sono di Roma e frequento la stessa palestra in cui si allena Francesco e vi posso assicurare che in palestra di questo tumore si sapeva già da un anno“. Il mistero dunque si infittisce ancora di più, Francesco Chiofalo ha mentito davvero strumentalizzando la sua malattia? “Quindi tutta la storia inventata dell’incidente,- continua- dei medici che lo hanno avvertito di questa macchia in realtà lui ne era già a conoscenza e si stava curando“.