Gaetano Arena contro Erica Piamonete: il duro attacco per il flirt con Gianmarco Onestini

Dopo la fine del Grande Fratello le coppie sono sbocciate e non facciamo solo riferimento a Francesca De Andrè insieme a Gennaro Lillio, oppure a Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. in questi giorni è nata una coppia definita insospettabile ovvero quella formata da Gianmarco Onestini e Erica Piemonte, contro i quali si è scagliato Gaetano Arena.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro

Subito dopo la conclusione del Grande Fratello 16 dove ha trionfato Martina Nasoni, ecco che le attenzioni si concentrano sulla vita sentimentale del ragazza e non solo. L’attuale vincitrice del Grande Fratello 16 in una recente intervista rilasciata al settimanale di gossip DipiùTV ha raccontato l’inizio della relazione con Daniele Dal Moro: “Abbiamo parlato quando hai finito il Grande Fratello, lui mi ha anche presentato la sua famiglia. Mi ha detto che a me ci tiene… Se davvero gli interesso, deve dimostrarmelo“.

In questo frangente anche Francesca De Andrè sta vivendo una nuova felicità ritrovata con Gennaro Lillio. Dopo quanto accaduto nel reality show virgola La nipote di Faber ha preferito seguire il cuore e concedersi così l’opportunità di una nuova opportunità sentimentale insieme ad una persona diversa da quella che era stata al suo fianco fino a poco tempo prima. Sotto i riflettori del gossip però troviamo anche una terza coppia, ovvero quella composta da Gianmarco Onestini e Erica Piamonte.

Gaetano Arena contro Erika Piemonte

Come abbiamo appena annunciato in questi giorni è nata una coppia davvero insospettabile, ovvero quella composta da Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e sembrava che fossero solo ed esclusivamente amici, dato che è la stessa Piamonte in questo frangente aveva manifestato un interesse evidente per Gaetano Arena. Onestini diversamente aveva rifiutato ogni flirt all’interno della casa, persino quello nato con Ivana Icardi che presa dalla confusione aveva anche lasciato il suo fidanzato con il quale aveva una relazione da tre anni. Una volta concluso il reality show ecco che le vite di tutti i protagonisti cambiano e inaspettatamente gli amori nascono. Quanto detto è quello che è successo a Gianmarco Onestini e Erica Piamonte che sarebbero ormai una vera e propria coppia. La conferma arriva da i vari post che i due hanno pubblicato su Instagram e che hanno fatto sì che Gaetano Arena si scaricasse contro Erica Piemonte.

“Adesso esci e fai la storiella con uno”

Gaetano Arena ha pubblicato un IG Stories dove esprime il suo parere su quello che è il nuovo flirt tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte. L’ex gieffino in tutta tranquillità dichiara: “Oh adesso parlo io. Sulla questione Erica mi ero già espresso io avevo detto che se qualcosa non fa per me, con me non c’è futuro! Quindi di cosa vi stupite delle rivelazioni nella diretta di Erica, non è stato detto assolutamente nulla di nuovo”. Nel suo lungo sfogo Gaetano Area continua affermando: “Dice che non ci siamo mai frequentati, mah tutta Italia ha visto come eravamo, mi sono state dette frasi importanti da parte sua e quando sono uscito ha parlato di me, mentre io non c’ero. Adesso esci e fai la storiella con uno, con il quale in casa non hai avuto assolutamente nulla? È palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni e tutto questo per me è aberrante”.