Game of Thrones, petizione per rifare stagione 8: oltre 500mila firme in 24 ore

Lo si attendeva da due anni, dal termine della settimana stagione nel lontano 2017. Invece, il ritorno di Game of Thrones non è stato come si aspettavano i fan. Ad una sola puntata dalla fine – l’episodio che concluderà per sempre la serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin – gli spettatori hanno dato il via ad una petizione che dimostra chiaramente la loro posizione a riguardo. Su Change.org si raccolgono infatti firme per rifare da capo la stagione 8. In circa 24 ore sono ne sono state raccolte oltre 500mila. Cosa penseranno i produttori di Game of Thrones?

Il Trono di Spade, critiche e petizione

Come riportato da NerdMovieProduction, stando alla richiesta di oltre 500mila fan su Change.org, l’ottava stagione di Game of Thrones andrebbe girata completamente da capo. Dopo due, sofferti, anni di attesa, gli spettatori sono rimasti molto delusi dagli episodi conclusivi di una delle serie più di successo a livello mondiale. Solo sei episodi – sebbene mediamente più lunghi degli altri – che devierebbero dalla logica narrativa delle stagioni precedenti. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, i personaggi appaiono piatti, senza approfondimento psicologico.

Per questo motivo i fan de Il Trono di Spade hanno lanciato una petizione su Change.org, nella speranza che la HBO decida di rifare l’intera stagione da capo. In poco più di 24 ore la richiesta è stata sottoscritta da oltre 500mila firme. I fan non sembrano proprio aver gradito la scrittura e le scelte narrative dei due produttori, David Benioff e D.B.Weiss. Nell’attesa dell’episodio conclusivo dell’intera saga, su Change.org è possibile firmare la petizione dal titolo: “Remake Game of Thrones Season 8 with competent writers”. Al di là di questo, la quinta puntata de Il Trono di Spade è stata la più vista di sempre nella storia del network HBO.

George R.R. Martin, deluso dalla stagione 8

Tutti i personaggi e le ambientazioni di Game of Thrones nascono dalla penna dello scrittore George R.R. Martin. Sull’onda delle critiche e della lamentele dei fan, anche Martin ha espresso la propria delusione in un’intervista per Rolling Stone. Sebbene l’uomo sia autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, non è più coinvolto nella produzione della serie televisiva assieme a Benioff e Weiss. I due libri mancanti della saga infatti – The Winds of Winter e A Dream of Spring – sembrano lontani dall’essere pubblicati.

George R.R.Martin non si è comunque tirato indietro nell’esprimere la propria amarezza per la resa della stagione 8. «Avrei voluto più stagioni, ma lo capisco. Dave e Dann hanno altre cose da fare e sono sicuro che gli attori, sotto contratto per sette o otto anni, abbiano altri ruoli da ottenere. È giusto così. Non sono arrabbiato né niente, ma ho questa piccola inquietudine». Parole che, sebbene mitigate dalla comprensione, alimentano sicuramente l’animo polemico dei fan.

La voce secondo la quale Martin si sarebbe attardato a scrivere e pubblicare i restanti libri per evitare spoiler è stata smentita dallo stesso autore. «Non c’è nessun accordo. Vi assicuro che HBO, David e Dan sarebbero stati felicissimi se The Winds of Winter fosse uscito quattro o cinque anni fa. E nessuno sarebbe stato più felice di me». Resta il fatto che il pubblico sta inondando i social per avere risposte ed un’eventuale riscrittura della serie, come si evince chiaramente dalla petizione su Change.org.