Gatto bifronte muore a soli 16 giorni di vita: ha lottato fino alla fine

E’ durata veramente poco la vita del gatto bifronte nato in Sudafrica recentemente. La gattina Bettie Bee era diventata una star del web. Le sue foto avevano fatto il giro del mondo. Il piccolo felino aveva due musi, due nasi e tre occhi e, secondo gli esperti, sarebbe vissuto poco. Avevano ragione. Bettie Bee era stata colpita da una violenta polmonite due giorni fa ed oggi, 29 dicembre 2017, è morta. Aveva solo 16 giorni di vita. Bettie Bee era nata insieme ad altri due gattini, che però non avevano malformazioni.

Ora Bettie Bee è un angelo

Il gatto bifronte, dopo la nascita, era stato subito portato da un’esperta di felini problematici. La donna, mediante la sua pagina Facebook, teneva aggiornati gli internauti sui progressi dello strano micio.

‘Bettie Bee è un angelo ora. L’ho portata dal veterinario per lasciarla andare in pace. Sono distrutta’. Queste le tristi parole scritte su Facebook, nelle ultime ore, dalla donna che ha sempre accudito la gattina sin dalla nascita.

Un post mesto quello pubblicato oggi, 29 dicembre, sulla pagina Facebook creata proprio per tenere al corrente gli internauti sui progressi di Bettie Bee. La gattina, alla fine, non ce l’ha fatta.

La soccorritrice ha scritto che il gatto bifronte aveva fatto progressi fino a un paio di giorni fa. Poi è arrivata quella brutta polmonite. Sembra che il latte fosse entrato nei polmoni del micio.

‘Stava lottando e, fin dall’inizio, mi ero promessa che non l’avrei mai lasciata soffrire’, ha affermato la donna, sottolineando che per 16 giorni ha dato tutta se stessa per salvare l’animale. Purtroppo il destino è stato impietoso.

La commozione del popolo del web

Il popolo del web si è commosso leggendo le grigie parole della soccorritrice del gatto bifronte. Il post ha ricevuto, nel giro di 2 ore, oltre 1.200 commenti e 200 condivisioni.

Tante persone hanno espresso sui social il loro dispiacere per la morte del gatto con 2 musi e 3 occhi.

‘Questa piccola anima ha toccato il cuore di così tante persone. Era una vera tigre tra i gatti’, ha scritto Taryn Leigh Brown su Facebook.