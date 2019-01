Genova: incendio nei pressi della A10, ritrovato un cadavere

Genova densa colonna di fumo nel cielo di Cornegliano all’alba, che ha interessato la zona di via Tonale provocata da un incendio le cui cause non sono ancora state accertate, che si è verificato a pochi metri dagli svincoli autostradali della A10.

Origini delle fiamme incerte

Pare che ad andare a fuoco sia stata una baracca e un vecchio deposito poco lontano; ma alcuni testimoni che hanno assistito al rogo, hanno riferito che le fiamme sono partite dall’interno di un colorificio poco lontano; le versioni finora sono discordanti e non ci sono ancora conferme in merito. Sull’episodio ovviamente si indaga; anche per accertare che non vi sia stato dolo.

Morto carbonizzato un senza tetto

I vigili del fuoco che sono intervenuti per sedare le fiamme hanno trovato all’interno della struttura devastata dal fuoco un cadavere, che non è stato possibile identificare subito; ma che alcuni residenti hanno detto essere un senza tetto che viveva nella baracca bruciata; sul posto sono intervenuti oltre ai pompieri anche la polizia e un auto medica; sono in corso gli accertamenti per capire le origini dell‘incendio sul quale è stata anche aperta un’indagine.