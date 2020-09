Gioco online e sicurezza un binomio possibile

Durante il lockdown ci siamo resi conto che molte attività che prima effettuavamo di persona possono essere tranquillamente praticate a distanza. Il gioco d’azzardo è una di queste.

Sebbene non sia una necessità, il gioco è una forma di intrattenimento molto apprezzata, e in Italia è perfettamente legale. Da circa 10 anni anche il gioco a distanza è legale, regolamentato ed è gestito dallo stato tramite l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come molte altre attività online, anche il gioco d’azzardo ha visto una crescita nel periodo in cui siamo stati costretti a restare in casa. Anche adesso, molti italiani preferiscono giocare dal proprio computer o smartphone, anziché recarsi in una sala giochi.

Il gioco d’azzardo online è sicuro?

Con i tempi che corrono, non vi è niente di più sicuro che giocare online comodamente seduti sul proprio divano. Mantenere il distanziamento sociale, evitare luoghi chiusi e affollati in cui è difficile mantenere la distanza minima, è fondamentale per la sicurezza di tutti.

Sebbene nelle sale giochi, come negli altri luoghi aperti al pubblico, vengano osservate le regole di buon comportamento, per molti giocare da casa propria è più sicuro. A maggior ragione si tratta di una possibilità molto importante per coloro che devono osservare un periodo di isolamento o di quarantena.

Da un punto di vista della distanza sociale dunque il gioco d’azzardo online è una delle attività più sicure, ma lo è anche per gli altri aspetti?

Se parliamo di gioco d’azzardo online legale praticato sui casino sicuri con concessione AAMS la risposta è sì, senza alcun dubbio. Questa precisazione è d’obbligo, dal momento che è facile imbattersi in siti di casinò online che non hanno una licenza per l’Italia. Questi assomigliano molto ai siti legali ma non offrono alcuna garanzia.

La sicurezza dei dati e del conto di gioco

Tra le cose che possono preoccupare nelle attività di gioco d’azzardo online vi è il fatto di doversi registrare un casinò comunicando i propri dati. Per convalidare il conto di gioco infatti è necessario inviare una copia del proprio documento d’identità, oltre a inserire dati personali.

I casinò legali in Italia garantiscono l’utilizzo di protocolli di tipo Transport Layer Security (TLS) e Secure Sockets Layer (SSL). Si tratta di protocolli crittografici che impediscono a terze parti di accedere ai dati personali dei giocatori.

La sicurezza dei giochi

Molti giocatori nutrono dei dubbi sulla sicurezza dei giochi. Tutti i giochi e le slot machine presenti nei casinò online legali sono certificati. Questo vuol dire che il loro funzionamento e i risultati delle varie partite non possono essere influenzati e modificati dal casinò.

Slot machine come Book of Ra, Fowl play Gold, the Big easy, Gonzo’s Quest, presenti nei casinò online funzionano grazie all’RNG. Si tratta di un generatore di numeri casuali che determina i risultati del gioco in maniera imprevedibile. Tale RNG a sua volta deve essere certificato da agenzie di testing indipendenti.

I siti dei casino AAMS

Anche i portali che ospitano le slot machine e tutti gli altri giochi da casino devono rispondere a determinati requisiti imposti dall’ADM. Il sito deve rispettare i protocolli di sicurezza ed essere in lingua italiana.

Deve comprendere tutte le informazioni relative ai giochi, compresi i regolamenti e i valori relativi alle probabilità di vincita.

Deve mettere a disposizione dei giocatori un servizio di assistenza accessibile attraverso diverse modalità e sempre attivo. Deve fornire al giocatore strumenti di auto limitazione della propria modalità del gioco e anche la possibilità di auto esclusione dal gioco.

Giocare per divertirsi

Se non vedete l’ora di giocare alle slot machine, o di scommettere sulla serie A, farlo online in sicurezza è possibile.

Come abbiamo visto ci sono tutta una serie di elementi che caratterizzano la sicurezza dei casinò online legali AAMS. Ciò nonostante il giocatore a sua volta deve adottare una modalità di gioco responsabile e consapevole e vivere questa attività come un divertimento.