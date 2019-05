Giorgia Crivello è incinta? Il messaggio di Stefano Laudoni su Instagram: “I presupposti ci sono”

L’attenzione mediatica resta concentrata su Stefano Laudoni che, dopo quanto accaduto con Valentina Vignali, pare che abbia riconquistato terreno con i fan. La vita del cestista procede davvero a gonfie vele e sembra esserci anche un’importante novità: Giorgia Crivello è incinta? Ecco il messaggio sospetto su Instagram.

Stefano Laudoni dopo Valentina Vignali

Nel corso di questi anni abbiamo imparato a conoscere meglio Stefano Laudoni per via della sua relazione con Valentina Vignali. I due ragazzi sportivi sono stati insieme cinque anni, dopodiché l’incanto si è rotto e per la coppia è arrivata la crisi. A incrementare il tutto sono stati i tradimenti che Stefano Laudoni avrebbe messo in atto ma, dopo la fine della storia con Valentina Vignali, ecco che la felicità arriva con Giorgia Crivello, al punto di volersi trasferire nella città dove questa vive. Ma il tutto non finisce qui, dato Stefano Laudoni e stanno facendo insieme grandi e importanti progetti di vita.

Giorgia Crivello è incinta?

Un IG Stories pubblica il 22 maggio 2019 ha fatto sorgere un grande dubbio per i fan di Stefano Laudoni. La fidanzata, Giorgia Crivello è incinta? Al momento la Crivello non sarebbe in dolce attesa ma quando un follower chiede “Ti piacerebbe avere una vita con Giorgina?”, lui si sofferma a rispondere: “Beh, l’età è giusta, l’amore è tantissimo e domani sono 5 mesi di noi. Non vogliamo affrettare i tempi ma i presupposti non mancano”. Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, infatti, hanno già deciso di andare a vivere insieme come spiegato dallo stesso cestista che a un’altra domande risponde: “Si può dire che conviviamo dal 23 dicembre, a fine mese sposterò tutto da casa mia a Bernareggio per trasferirmi definitivamente a casa di lei”.

La dedica d’amore di Stefano Laudoni

Nonostante il clamore mediatico nato dalle dichiarazioni che Valentina Vignali ha fatto sul suo ex fidanzato, la relazione tra Stefano Laudoni e Giorgia Crivello continua davvero a gonfie vele. Lo sportivo, infatti, nelle IG Stories ammette di esser stato innamorato altre volte nella vita ma mai come adesso e quindi di Giorgia Crivello.