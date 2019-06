Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto: la prima foto su Instagram

Finalmente Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto. La coppia è stata avvistata insieme a Madrid nei box del motociclista. Ad accompagnare l’influencer c’era l’inseparabile fratello Giuseppe.

Andrea Damante: “Soffro per Giulia”

Nel corso di questi mesi abbiamo avuto modo di raccontare i vari avvistamenti di Andrea Damante e Giulia De Lellis. La coppia nata nel dating show di Uomini e Donne si era riavvicinata una volta che Giulia De Lellis aveva chiuso la relazione con Irama, con il quale è comunque rimasta in buoni rapporti.

Adesso l’influencer ed ex corteggiatrice ha un nuovo flirt, ovvero Andrea Iannone nonché ex fidanzato di Belen Rodriguez. A raccontare il nuovo allontanamento è stato Andrea Damante che, secondo quanto riportato dal magazine DiLei, ha dichiarato: “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare. Giulia mi ha lasciato, c’è solo una grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato e di non avere colpe”.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto

Dopo vari rumors e avvistamenti, ecco che il settimanale Chi mostra la prima foto che ritrae l’influencer e il motociclista a Madrid nei box prima dell’inizio gara. Successivamente Giulia De Lellis si è mostrata con un tutore nel braccio per via di una tendinite e, per ironizzare ma anche per confermare il flirt, ha dato la colpa al motociclista.

Poco dopo ecco che Giulia De Lellis e Andrea Iannone è uscito allo scoperto pubblicato una foto su IG Stories che ritraeva la ragazza insieme al fratello Giuseppe. In questo frangente però, entrambi, non hanno mai parlato della loro frequentazione.

Giulia De Lellis su Andrea Damante: “Lo avrei sposato”

In occasione della Conferenza Agorà, ospite di Rudy Zerby, Giulia De Lellis ha parlato del percorso fatto a Uomini e Donne sul quale ha raccontato: “Ho fatto parte di Uomini e Donne, tutto andava a gonfie vele. Io ero una semplice commessa di vent’anni. Non avevo Instagram, Facebook. Insomma con i social non andavo molto d’accordo“. Sul fidanzamento con Andrea Damante, invece, ha dichiarato: “Ho convissuto per tre anni e veramente mi sarei sposata se non fosse finita malissimo“.