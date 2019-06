Giulia de Lellis un estate d’amore con Andrea Iannone

Giulia De Lellis ha cominciato la sua estate d’amore insieme a Andrea Iannone. Dopo vari rumors, avvistamenti e supposizioni, ecco che la coppia non si nasconde più e si mostra serenamente su Instagram.

Giulia De Lellis pronta a sposare Andrea Damante

In questi anni abbiamo modo di conoscere Giulia De Lellis grazie al percorso fatto a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante. La coppia ha vissuto un’intensa storia d’amore durata due anni e, Giulia Da Lellis, sarebbe stata anche presto pronta a convolare a nozze insieme al dj veronese.

Un amore da favola che ha cercato invano il suo lieto fine che purtroppo non c’è stato. La crisi è cominciata con un tradimento messo in atto da Andrea Damante che Giulia De Lellis ha provato a perdonare. Subito dopo è arrivata la relazione con Irama ma anche in questo caso l’amore per l’ex tronista era davvero molto forte tanto da lasciare il cantante e darsi una terza opportunità. Le cose però per entrambi non sono andate come da loro desiderate e sia Giulia De Lellis che Andrea Damante deciso di prendere strade differenti. Lui pronto a vivere un estate da single, lei insieme ad Andrea Iannone.

Giulia De Lellis un estate d’amore

Come abbiamo appena spiegato, per Andre Damante e Giulia De Lellis non c’è stato il lieto fine sperato. A raccontare quel particolare momento è stato anche lo stesso dj veronese, il quale ha confessato di vivere un brutto periodo proprio a causa della relazione finita con l’ex corteggiatrice.

Giulia De Lellis, invece, sta trascorrendo dei giorni felici per la sua estate d’amore insieme ad Andrea Iannone con il quale attualmente si trova in Sardegna in compagnia della famiglia dell’infuencer. I due sembrano essere innamorati l’uno dell’altra e, per Andrea Iannone si tratterebbe della donna giusta arrivata dopo un’importante delusione e dei flirt che non sono poi sbocciati e non solo. Andrea Iannone, non a caso, è stato bene accolto anche dalla famiglia dell’influencer come dimostra il post di coppia pubblicato dal motociclista che lo ritrae insieme a Giulia De Lellis e la sua inseparabile nipotina.

Andrea Iannone dopo Belen Rodriguez

Il motociclista, dunque, sembra aver trovato nuovamente la felicità insieme a Giulia De Lellis dopo aver chiuso l’importante relazione con Belen Rodriguez. Andrea Iannone riparte con il sorriso, ma quello dell’influencer del quale sembra essere davvero innamorato.

La coppia, infatti, non si nasconde più tanto da voler condividere nelle proprie IG Stories i momento di quotidianità durate le vacanze. La paura dei fan di Andrea Iannone è che, come già successo con Irama, la relazione con lui sia solo un diversivo per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è così pronta a tornare così tra le braccia di Andrea Damante superata la crisi, o questa volta il motociclista è riuscita a rapire il suo cuore?