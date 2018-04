Giustiziato detenuto più anziano nella storia degli Usa

In Alabama è stato giustiziato il detenuto più anziano nella storia moderna degli Stati Uniti. L’83enne Walter Leroy Moody era stato condannato a morte perché aveva inviato un pacco contenente una bomba a un giudice federale. L’episodio avvenne nel 1989. Moody è la persona più anziana messa a morte da quando la Corte Suprema dell’Alabama ha reintrodotto la pena di morte, nel 1976. Il dato emerge dal Centro informazioni sulla pena di morte.

Moody condannato a morte nel 1996

La Corte Suprema, giovedì scorso, aveva respinto ogni appello dell’avvocato di Moody, ritardando però temporaneamente la sua morte per iniezione letale. L’83enne era stato condannato a morte nel 1996 per l’omicidio a Birmingham (Alabama) del giudice federale Robert Vance. ‘Moody ha trascorso gli ultimi 3 decenni cercando di evitare la giustizia. Stasera, gli appelli del signor Moody sono finalmente giunti a una giusta conclusione. La giustizia è stata servita’, ha detto Steve Marshall, il procuratore generale dell’Alabama.

Vendetta contro la legge e i giudici

I legali del detenuto giustiziato più anziano degli Usa si erano appellati alla Corte Suprema dopo che il tribunale aveva rigettato la sua petizione mirata alla sospensione della pena. Moody è stato condannato a morte per aver inviato una potente bomba al magistrato della corte d’appello federale. La Procura ha precisato in aula che Moody aveva cercato di vendicarsi contro la Corte e il giudice perché non avevano ribaltato il verdetto emesso in primo grado, relativo a un caso di bombardamento, nel 1972. Il signor Moody era stato condannato all’ergastolo dai giudici di un tribunale federale, nel 1991, per aver ucciso Vance e per la morte di Robert Robinson, avvocato della NAACP a Savannah, in Georgia.

L’83enne, che aveva sempre sostenuto di essere stato incastrato, ha rifiutato il pasto offerto dallo Stato, prima di essere giustiziato, mangiando due sandwich e bevendo due Dr. Peppers insieme ad alcuni amici e ai avvocati, presso l’Holman Correctional Facility di Atmore, in Alabama.

Moody: vigliacco meticoloso per la Procura

Nel processo svoltosi nel 1996, i pubblici ministeri descrissero Moody come un vigliacco meticoloso che decise di uccidere il magistrato con un pacco bomba per la sua ossessione di vendicarsi del sistema legale, impegnandosi successivamente ad architettare altri bombardamenti e cercando di far sembrare a tutti che fossero opera del Ku Klux Klan. Negli ultimi tempi, i legali del killer avevano rimarcato che l’età e le condizioni di salute del loro assistito avrebbero complicato la procedura di iniezione letale.

La casa del giudice Vance saltò in aria

Era il 16 dicembre del 1989 quando il giudice Robert S. Vance saltò in aria, nella sua cucina, a Mountain Brook, dopo aver aperto il pacco. L’esplosione devastò la casa del giudice e ferì gravemente la moglie di Vance, Helen.

Alabama: il nuovo metodo per giustiziare i condannati a morte

Il Parlamento dell’Alabama, lo scorso marzo, ha approvato la legge che consente l’uso del gas azoto per giustiziare i detenuti nel braccio della morte. Il metodo non è mai stato utilizzato per eseguire una condanna a morte. Il provvedimento ha ricevuto l’ok della Camera dei rappresentanti dell’Alabama ma Kay Ivey, portavoce del Governo, ha detto che il governatore valuterà attentamente il disegno di legge prima di firmarlo.

Il nuovo provvedimento introduce il gas azoto come strumento per giustiziare i condannati a morte se i farmaci per iniezione letale non sono disponibili o altri motivi. Sono molti in Alabama quelli che ritengono che lo Stato necessiti di un altro metodo per eseguire le condanne a morte, anche perché i colossi farmaceutici sono sempre più restii e fornire prodotti chimici per le esecuzioni.

Il repubblicano Jim Hill è favorevole all’uso del gas azoto perché fa semplicemente addormentare il condannato a morte: ‘È umano. È veloce, ed è indolore’. Gli oppositori al provvedimento invece sono dubbiosi sulla presunta assenza di crudeltà della pratica, visto che il metodo non è stato provato. ‘Avevamo Yellow Mama. Ora, stiamo per riportare la camera a gas’, ha detto il democratico Thomas Jackson, riferendosi alla famosa sedia elettrica gialla che, in Alabama, è stata usata per giustiziare i condannati a morte.