Glutine negli spaghetti senza glutine ‘King Soba’: pericolo per celiaci

Nuova allerta alimentare in Italia. Chi è allergico al glutine, quindi tutti coloro che soffrono di celiachia, devono stare lontani dagli spaghetti di grano saraceno e amaranto ‘King Soba’. In tale alimento sono state riscontrate tracce di glutine. Ecco uno stralcio del comunicato: ‘Si raccomanda di non consumare il prodotto che è stato immediatamente ritirato dal commercio’. I ministeri della Salute degli Stati membri dell’Ue sono stati allertati dal Sistema europeo di allerta rapido.

Chi non è celiaco non corre pericoli

I rivenditori di alimenti biologici italiani hanno già provveduto a ritirare gli spaghetti bio di grano saraceno e amaranto ‘King Soba’ ed hanno comunicato il ritiro ai clienti mediante appositi cartelli.

Le persone allergiche al glutine devono assolutamente stare alla larga dal prodotto oggetto del ritiro. Chi non è allergico, ovviamente, non corre alcun rischio.

Spaghetti senza glutine fanno ingrassare?

La pasta senza glutine non è consumata solo dai celiaci ma anche da molte persone che voglio variare la propria dieta, introducendo nuovi alimenti. C’è chi ritiene che si dovrebbero consumare anche cereali diversi dal grano duro per rendere la dieta meno noiosa.

A differenza di qualche anno fa, oggi gli spaghetti senza glutine si trovano anche nei supermarket, quindi non solo nei negozi che vendono cibi biologici.

I celiaci devono assolutamente consumare prodotti senza glutine. Chi invece non è allergico a tale sostanza lipoproteica non è assolutamente obbligato a consumarli.

Molti ritengono che i cibi senza glutine, quindi anche la pasta e gli spaghetti per celiaci, siano meno calorici. Sbagliato. La pasta prodotta per chi è affetto da celiachia ha un indice glicemico maggiore della classica pasta. Non è un caso che numerosi celiaci lamentino sovrappeso e obesità.

Il ricercatore Gianluca Giuberti ha dichiarato che consumano alimenti ‘con un indice glicemico più alto rispetto ai cibi contenenti glutine e questo comporta spesso un aumento di peso’.

Chi non è allergico al glutine e non vuole ingrassare dovrebbe perciò evitare alimenti per celiaci.