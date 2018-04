Golden State Killer arrestato dopo 40 anni, ex poliziotto spietato

loading...

Ha terrorizzato per anni la California ed ora è stato arrestato. Dopo 40 anni. Il 72enne Joseph James DeAngelo, 72 anni, stuprò e uccise tante donne negli anni ’70 e ’80. Nessuno, fino a qualche giorno fa, era mai stato in grado di bloccarlo ed arrestarlo. DeAngelo, ribattezzato Golden State Killer, ora è in carcere. Mercoledì scorso le forze dell’ordine hanno dichiarato di averlo arrestato alla periferia di Sacramento.

‘Il caso è stato risolto’

Joseph James DeAngelo è stato bloccato davanti alla sua abitazione. Su di lui pendono 6 capi d’accusa. Il 72enne è un ex poliziotto spietato che ha rovinato la vita di tante donne. L’uniforme che portava era stata macchiata da crimini infamanti, commessi nell’arco di 12 anni a pochi chilometri dal luogo dove ha vissuto e dove è stato arrestato recentemente.

‘Il caso è stato risolto’, ha detto mercoledì scorso lo sceriffo Scott Jones della Contea di Sacramento. Gli investigatori sono riusciti ad identificare il signor DeAngelo mediante il ragguaglio del suo Dna con quello di alcune donne che aveva ucciso nel 1980. ‘Abbiamo trovato l’ago nel pagliaio ed è stato proprio qui a Sacramento’, ha detto Anne Marie Schubert, procuratore distrettuale di Sacramento, parte attiva di un grande blitz organizzato 2 anni fa, a cui avevano preso parte molti investigatori californiani e della FBI.

Golden State Killer avrebbe commesso altri delitti in California

Le autorità californiane hanno detto che il Golden State Killer è collegato ad altri delitti commessi nel sud della California. La prima volta che l’uomo venne identificato dagli investigatori risale al lontano 1976, quando vennero commessi molti stupri in una zona piena di miniere d’oro. Per la prima volta venne stilato l’identikit di DeAngelo: uomo bianco con capelli biondi, alto 1,82 metri.

Puntava donne sole in casa

Le vittime del killer californiano erano soprattutto donne a casa da sole e donne a casa con i figli. DeAngelo avrebbe stuprato e ucciso tante donne anche davanti ai mariti. Uccideva anche quest’ultimi. Le autorità sostengono che l’ex poliziotto abbia svaligiato più di 120 case.

DeAngelo è stato ribattezzato sia Golden State Killer che East Area Rapist e Original Night Stalker. Un killer spietato e crudele, che studiava meticolosamente le sue vittime. Prima di agire conosceva lo stile di vita delle donne e tutti i loro spostamenti.

Il Golden State Killer indossava una maschera e un paio di guanti quando violentava e uccideva. Un curioso dettaglio riguardo ai suoi crimini è l’abitudine di mangiare cracker nella casa delle vittime, dopo averle violentate. Non solo: DeAngelo era solito mettere una tazza da tè e un piattino sui corpi di alcune vittime, minacciandole di ucciderle se avessero provato a chiamare la Polizia.

Un cold case riaperto recentemente

Un assassino brutale che seminò panico in California, negli anni ’70 e ’80, anni in cui, in Italia si parlava dei crimini efferati commessi dal ‘mostro di Firenze’.

Gli stupri e gli omicidi di DeAngelo sembrarono finire nel 1986. La storia diventò un cold case. Un caso che però è stato recentemente riaperto con la pubblicazione di un’indagine accurata sull’identità del Golden State Killer, ‘I’ll Be Gone in the Dark’, scritto da Michelle McNamara, scrittrice morta 2 anni fa.

Il volume pubblicato lo scorso febbraio è stato ultimato da un giornalista assoldato dal marito della McNamara, Patton Oswalt. Mercoledì scorso, dopo aver appreso la notizia della cattura del Golden State Killer, Oswalt ha pubblicato un filmato su Instagram in cui dice: ‘Penso che tu l’abbia preso, Michelle’.

Gli investigatori hanno arrestato DeAngelo usando proprio i metodi con cui lui riusciva a stuprare e uccidere le sue vittime: i poliziotti avevano tenuto sotto controllo ogni suo movimento, studiato la sua routine e poi lo hanno bloccato davanti alla sua abitazione.