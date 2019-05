Grande Fratello Francesca De Andrè, lo sfogo di Michael Terlizzi: “Insulta e dice porcherie”

I protagonisti più discussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Nip, capitanata da Barbara D’Urso, sono senza ombra di dubbio Francesca di Andrè e Michael Terlizzi. La nipote di Faber continuamente è costantemente protagonista del gossip per via dei presunti tradimenti ricevuti da Giorgio Tambellini, Michael Terlizzi, invece, per via del suo orientamento sessuale.

Grande Fratello Francesca De Andrè tradita

In questa settimana abbiamo avuto modo di vedere Francesca De Andrè come protagonista assoluta del mondo del gossip per via del presunto tradimento che gli avrebbe riservato Giorgio Tambellini, prima con Roxy e poi insieme a una misteriosa mora.

In occasione della puntata andata in onda il 20 maggio 2019, il ragazzo ha comunicato la sua volontà circa il desiderio di prendersi una pausa di riflessione. Il messaggio in questione è apparso sul suo profilo social network, nel quale ha anche spiegato perché non è riuscito a dire tutto ciò durante il suo ingresso nella casa dove ha avuto un confronto con la De Andrè. In questo frangente la gieffina è sempre più vicina a Gennaro Lillio tanto che durante una chiacchierata con il compagno d’avventura questa dichiara: “Ti voglio fare di tutto! Tutte le scene mi vengono in mente, come un film“. Successivamente questa continua affermando: “Basta, basta, non devi stare più vicino a me. Esco da qua dentro, così non ti vede sto a posto“. Ma per Francesca De Andrè il tutto non finisce più.

Lo sfogo di Michael Terlizzi

Durante l’esperienza al Grande Fratello, Francesca De Andrè, è stata spesso protagonista di vari litigi all’interno della casa. Insieme a lei anche Michael Terlizzi è stato al centro di vari rumors per i dubbi riguardanti il suo orientamento sessuale. Adesso però è turno dei due ragazzi di essere l’uno contro l’altra e a sfoderare l’attacco è proprio Michael Terlizzi stanco di alcuni atteggiamenti messi in atto proprio da Francesca De Andrè.

Michael Terlizzi: “Dice porcherie”

In un primo momento abbiamo avuto modo di vedere Francesca De Andrè contro Mila Suarez per via dei lidi già avuti con Alex Belli. Adesso, dopo il litigio che la ragazza ha avuto anche con Erica Piamonte, a scagliarsi contro Francesca De Andrè è Michael Terlizzi. Il figlio del noto pugile durante uno sfogo con Vladimir Luxuria ha dichiarato: “Francesca mi rompe le scatole, io poi accumulo. Dice che rubo il cibo. So che sono stupidate, ma basta. Le ho detto che non è a posto. Poi comincio a esplodere“. Michael Terlizzi in modo molto agitato continua dicendo: “Se ci discuti, comincia a insultarti e a dirti porcherie che la metà basta. Va bene tutto, ma basta. Ha avuto una vita cattiva, ma non è la sola. Hai problemi? Vai e affrontali fuori, non rompere a me”. Francesca De Andrè di canto suo su Michael Terlizzi dichiara: “Non lo sopporto più, continua a ingozzarsi”.